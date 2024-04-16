Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Суд

В Белгороде продлили арест Сергиенко и заслушали главного свидетеля по цемзаводу

16 апреля 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Суд
В областном центре продолжается рассмотрение дел против экс-мэра Старого Оскола и бывшего гендиректора цемзавода. В Харькове в это же время противник усиленно готовит оборонительные сооружения. Подробнее об итогах прошедшего вторника — в материале Бел.Ру.

Оставили в СИЗО

Сегодня, 16 апреля, суд продлил арест бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко. Его оставили в СИЗО ещё на три месяца — до 19 июля. Сторона защиты ходатайствовала о переводе Сергиенко под домашний арест, однако прокурор выступила против.

Сторона обвинения отметила, что Сергиенко может «скрыться от следствия и оказывать давление на свидетелей».

В свою очередь Сергиенко заявил, что не собирается никому угрожать и не делал этого ранее.

Белгородский суд продлил арест экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко
Узнать подробнее

Суд над бывшим гендиректором цемзавода

Также в областном центре продолжают рассматривать дело против бывшего гендиректора цемзавода и экс-депутата горсовета Белгорода Эдуарда Андросова. 16 апреля в Октябрьском районном суде выступил один из ключевых свидетелей по делу — Алексей Каторгин, заместитель руководителя Росприроднадзора по региону. Именно ему Андросов передал взятку.

Мужчина заверил, что возможность стать посредником его пугала. Сам он необходимые для покровительства суммы не называл. За советом Каторгин обращался к жене. Она рекомендовала супругу сообщить о готовящемся начальству.

Также свидетель отметил, что разговор о взятке якобы завела Елена Алёнина, глава белгородского филиала ЦЛАТИ.

Подробнее о том, что было на суде — читайте в нашем материале.

Вскрыть коррупцию на цемзаводе в Белгороде помог женский совет
Узнать подробнее

29 нарушений цемзавода

Пока бывшего гендиректора судят за взятку, сам цемзавод пытается обжаловать постановление Росприроднадзора.

В октябре 2023 года на заводе было обнаружено 29 нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха. Нормативы ПДВ от источников выбросов были превышены в десятки раз. Помимо этого, на некоторых газоочистных установках не обеспечивалась очистка выбросов.

За эти нарушения юрлицу и должностному лицу назначили штраф в размере 242 тыс. рублей.

ЗАО «Белгородский цемент» пытался обжаловать постановление Росприроднадзора. Однако Белгородский областной суд оставил решение Октябрьского райсуда и постановление ведомства в силе.

Белгородскому цемзаводу вновь не удалось обжаловать решение Росприроднадзора
Узнать подробнее

Возле Харькова появились оборонительные сооружения

Бел.Ру пообщалось с полковником запаса Геннадием Алёхиным. Он рассказал, какой тактики придерживаются ВС РФ на Харьковском направлении.

«Идёт воздействие с воздуха. Я беру наше направление: это Харьковская область и город Харьков. Уничтожаются в первую очередь военные и промышленные объекты и объекты инфраструктуры, энергообеспечения, так или иначе завязанные на нужды ВСУ», — рассказывает полковник.

Также, по его данным, противник усиленно готовит оборонительные сооружения вокруг Харькова.

«Вам не скажет никто». ВС РФ готовят наступление на Харьковскую область?
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородский суд продлил арест экс-мэра Старого Оскола Александра СергиенкоВскрыть коррупцию на цемзаводе в Белгороде помог женский совет«Вам не скажет никто». ВС РФ готовят наступление на Харьковскую область?
#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Александр Сергиенко#Новости Белгорода#Суды#Цемзавод#Белгород#Итоги дня#Росприроднадзор#ВС РФ#Эдуард Андросов
Подпишитесь
«Могу поклясться детьми». Что сказал главный свидетель по делу цемзавода в Белгороде?
Сегодня, 15:14
«Это не посылки, которые можно забыть»: белгородцы требуют назвать дату приезда детей
Сегодня, 13:19
Белгородский суд продлил арест экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко
Сегодня, 11:54
В нескольких белгородских населённых пунктах хотят ограничить время продажи спиртного
Сегодня, 15:19
Мэрия Белгорода не согласовала с ГАИ некоторые вопросы при ремонте проспекта Ватутина
Сегодня, 15:07
Вскрыть коррупцию на цемзаводе в Белгороде помог женский совет
Сегодня, 12:29
"