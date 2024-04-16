В Белгороде продлили арест Сергиенко и заслушали главного свидетеля по цемзаводу

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
Сегодня, 16 апреля, суд продлил арест бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко. Его оставили в СИЗО ещё на три месяца — до 19 июля. Сторона защиты ходатайствовала о переводе Сергиенко под домашний арест, однако прокурор выступила против.
Сторона обвинения отметила, что Сергиенко может «скрыться от следствия и оказывать давление на свидетелей».
В свою очередь Сергиенко заявил, что не собирается никому угрожать и не делал этого ранее.
Также в областном центре продолжают рассматривать дело против бывшего гендиректора цемзавода и экс-депутата горсовета Белгорода Эдуарда Андросова. 16 апреля в Октябрьском районном суде выступил один из ключевых свидетелей по делу — Алексей Каторгин, заместитель руководителя Росприроднадзора по региону. Именно ему Андросов передал взятку.
Мужчина заверил, что возможность стать посредником его пугала. Сам он необходимые для покровительства суммы не называл. За советом Каторгин обращался к жене. Она рекомендовала супругу сообщить о готовящемся начальству.
Также свидетель отметил, что разговор о взятке якобы завела Елена Алёнина, глава белгородского филиала ЦЛАТИ.
Подробнее о том, что было на суде — читайте в нашем материале.
Пока бывшего гендиректора судят за взятку, сам цемзавод пытается обжаловать постановление Росприроднадзора.
В октябре 2023 года на заводе было обнаружено 29 нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха. Нормативы ПДВ от источников выбросов были превышены в десятки раз. Помимо этого, на некоторых газоочистных установках не обеспечивалась очистка выбросов.
За эти нарушения юрлицу и должностному лицу назначили штраф в размере 242 тыс. рублей.
ЗАО «Белгородский цемент» пытался обжаловать постановление Росприроднадзора. Однако Белгородский областной суд оставил решение Октябрьского райсуда и постановление ведомства в силе.
Бел.Ру пообщалось с полковником запаса Геннадием Алёхиным. Он рассказал, какой тактики придерживаются ВС РФ на Харьковском направлении.
«Идёт воздействие с воздуха. Я беру наше направление: это Харьковская область и город Харьков. Уничтожаются в первую очередь военные и промышленные объекты и объекты инфраструктуры, энергообеспечения, так или иначе завязанные на нужды ВСУ», — рассказывает полковник.
Также, по его данным, противник усиленно готовит оборонительные сооружения вокруг Харькова.