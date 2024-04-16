В Белгороде продлили арест Сергиенко и заслушали главного свидетеля по цемзаводу

В октябре 2023 года на заводе было обнаружено 29 нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха. Нормативы ПДВ от источников выбросов были превышены в десятки раз. Помимо этого, на некоторых газоочистных установках не обеспечивалась очистка выбросов.