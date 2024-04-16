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Александр Сергиенко

Белгородский суд продлил арест экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко

16 апреля 2024, 11:54
Фото: страница Александра Сергиенко в соцсети
Александр Сергиенко
Сергиенко останется в СИЗО до 19 июля 2024 года, сообщает «Фонарь». Сторона защиты ходатайствовала о переводе на домашний арест, но прокурор выступила против.

Суд продлил меру пресечения бывшему мэру Старого Оскола Александру Сергиенко. Сергиенко оставили в СИЗО до 19 июля 2024 года.

Ранее защитники ходатайствовали о переводе Сергиенко под домашний арест. Прокурор выступила против этого. Прокурор отметила, что Сергиенко может «скрыться от следствия и оказывать давление на свидетелей». В качестве доказательства она сообщила, что свидетель обвинения Владимир Глазкрицкий сообщал, что ему уже поступали угрозы от Сергиенко, пишет издание.

Сергиенко в свою очередь подчёркивал, что не собирается никому угрожать и не делал этого ранее.

«Я в первую очередь законопослушный гражданин, я социализирован. С 2008 года я занимал высокие должности в структурах администрации муниципального управления. Я никогда не позволял нарушать себе закон. Я всегда руководствовался лишь принципами порядочности как человек», — цитирует издание Сергиенко.

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