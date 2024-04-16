Белгородский суд продлил арест экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Суд продлил меру пресечения бывшему мэру Старого Оскола Александру Сергиенко. Сергиенко оставили в СИЗО до 19 июля 2024 года.
Ранее защитники ходатайствовали о переводе Сергиенко под домашний арест. Прокурор выступила против этого. Прокурор отметила, что Сергиенко может «скрыться от следствия и оказывать давление на свидетелей». В качестве доказательства она сообщила, что свидетель обвинения Владимир Глазкрицкий сообщал, что ему уже поступали угрозы от Сергиенко, пишет издание.
Сергиенко в свою очередь подчёркивал, что не собирается никому угрожать и не делал этого ранее.
«Я в первую очередь законопослушный гражданин, я социализирован. С 2008 года я занимал высокие должности в структурах администрации муниципального управления. Я никогда не позволял нарушать себе закон. Я всегда руководствовался лишь принципами порядочности как человек», — цитирует издание Сергиенко.