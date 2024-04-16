Белгородский суд продлил арест экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко

Ранее защитники ходатайствовали о переводе Сергиенко под домашний арест. Прокурор выступила против этого. Прокурор отметила, что Сергиенко может «скрыться от следствия и оказывать давление на свидетелей». В качестве доказательства она сообщила, что свидетель обвинения Владимир Глазкрицкий сообщал, что ему уже поступали угрозы от Сергиенко, пишет издание.