КМСП: Самозанятые поставили товаров и услуг госкомпаниям на 2,2 млрд рублей

Наибольший рост объемов закупок у самозанятых зафиксирован в таких сферах, как вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования (+660 миллионов рублей, более чем в 1000 раз), профессиональные, научные и технические услуги (+89,2 миллиона, почти в 7 раз), юридические и бухгалтерские услуги (+85,7 миллиона, в 12,5 раза), услуги в области творчества, искусства и развлечений (+83,7 миллиона, в 2 раза), строительные специализированные работы (+74,6 миллиона рублей, в 4,1 раза).