КМСП: Самозанятые поставили товаров и услуг госкомпаниям на 2,2 млрд рублей

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Published Сегодня, 06:35
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Количество самозанятых, заключивших договоры поставок, увеличилось в 1,5 раза и составило почти 2,9 тысячи человек, пишет газета «Известия».
Издание пишет, что об этом рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, распространение на самозанятых преференций, доступных ранее для малого и среднего бизнеса, упростило процедуры участия в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ, а также позволило обеспечить увеличение объема закупок у них.
«Общий объем закупок у самозанятых в I квартале 2024 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 160% и превысил 2,2 млрд рублей. Одновременно на 48% выросло число самозанятых-поставщиков, их общая численность составила почти 2,9 тыс. человек», — отметил Исаевич.
Наибольший рост объема закупок у самозанятых зафиксирован в Курской области (+504 миллиона рублей), Москве (+211 миллионов рублей), Санкт-Петербурге (+92 миллиона рублей), Свердловской и Калининградской областях (+45,6 и 39,3 миллиона рублей соответственно). В целом по объему закупок у самозанятых лидируют Курская область (0,5 миллиарда рублей), Москва (0,38 миллиарда), Санкт-Петербург (0,13 миллиарда), а также Московская (0,11 миллиарда) и Свердловская (0,08 миллиарда рублей) области.
Наибольший рост объемов закупок у самозанятых зафиксирован в таких сферах, как вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования (+660 миллионов рублей, более чем в 1000 раз), профессиональные, научные и технические услуги (+89,2 миллиона, почти в 7 раз), юридические и бухгалтерские услуги (+85,7 миллиона, в 12,5 раза), услуги в области творчества, искусства и развлечений (+83,7 миллиона, в 2 раза), строительные специализированные работы (+74,6 миллиона рублей, в 4,1 раза).
С 2019 года по первый квартал 2024 года крупнейшие заказчики заключили договоры закупок в рамках федерального закона № 223-ФЗ с почти 14 тысячами самозанятых на общую сумму свыше 14,7 миллиарда рублей. При этом средняя цена договора составляет 546 тысяч рублей.
Напомним, самозанятые граждане могут участвовать в закупках в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ на равных условиях с малым и средним бизнесом с 1 апреля 2020 года. Поддержка самозанятых является одним из ключевых направлений в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал президент Владимир Путин, а куратором выступает первый вице-премьер Андрей Белоусов.