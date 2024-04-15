ППК «РЭО» с 17 апреля начинает прием заявок на «Зеленую премию»

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в этом году компания в четвертый раз анонсирует прием заявок на ежегодную «Зеленую премию». В первый год ее проведения охват участников достиг 1000 человек, в последующие годы их число превышало 3000. Об этом пишет NewsNN.ru.
«В этом году мы ожидаем еще больше экологических проектов, ведь это показывает вовлеченность населения в экоповестку. Большие и малые проекты, федеральные и региональные, массовые и одиночные — мы ждем всех, ведь каждый проект — это огромный вклад в защиту природы», — сказал Буцаев.
Отмечается, что премию могут получить как физические, так и юридические лица, культурные и корпоративные, общественные и образовательные организации, чья деятельность связана с экологическими проектами в природоохранной сфере.
Премия проводится для отбора лучших практик, проектов, достижений и инноваций, лидеров и общественных проектов в области устойчивого развития, обращения с отходами и разумного потребления, экологического просвещения и популяризации ответственного образа жизни.
В 2024 году был внесен ряд изменений, которые позволят премию сделать еще интереснее, заявил руководитель пиар-блока РЭО Дмитрий Бойко. По его словам,
было решено расширить список номинаций и больше внимания уделить поиску лидеров в сфере экологии.
С 2022 года победители и призеры «Зеленой премии» получают в качестве награды денежные средства. За два года призовой фонд превысил 9 млн рублей: в 2022 году — 3,45 млн рублей, в 2023 году — 5,8 млн рублей. Ожидается, что на днях будет объявлен призовой фонд текущего года.
Открытие «Зеленой премии» состоится 17 апреля в 15:30 в медиацентре «МИСиС», расположенном по адресу: Москва, Ленинский проспект, 6, стр. 7. Оргкомитет премии также сообщает, что в этом мероприятии примут участие Денис Буцаев, представители госорганов и бизнес-структур, призеры и члены жюри «Зеленой премии» прошлого года.