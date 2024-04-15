ППК «РЭО» с 17 апреля начинает прием заявок на «Зеленую премию»

«В этом году мы ожидаем еще больше экологических проектов, ведь это показывает вовлеченность населения в экоповестку. Большие и малые проекты, федеральные и региональные, массовые и одиночные — мы ждем всех, ведь каждый проект — это огромный вклад в защиту природы», — сказал Буцаев.