Куда бежать автомобилистам? Белгородцы пожаловались на отсутствие укрытия

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Во время вчерашней угрозы обстрела некоторые автомобилисты в Белгороде оказались на улице Студенческая, недалеко от авторынка. Во время звучания сирены об опасности читатели Бел.Ру записали видео, на котором видно, что поблизости укрытий нет.
Куда бежать автомобилистам? Нигде ничего нет. Почему нет укрытий для водителей? Сиди и молись.
Анастасия, белгородка
Напомним, ранее бывший военный раскритиковал расположение укрытий в Белгороде. Специалист добавил, что самый лучший вариант, когда непосредственно перед входом в модуль находится какое-то препятствие, непреодолимое для осколков, например,
киоск, обложенный кирпичом или бетоном.
Стоит отметить, что в настоящее время укрытия устанавливают на городских пляжах в областном центре, набережной и кладбищах.