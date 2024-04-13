Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Куда бежать автомобилистам? Белгородцы пожаловались на отсутствие укрытия

Куда бежать автомобилистам? Белгородцы пожаловались на отсутствие укрытия

13 апреля 2024, 14:10
Фото: Bel.ru
12 апреля в Белгороде не раз звучала сирена, которая предупреждала о ракетной опасности. Также областной центр был под ударом БПЛА противника. Во время очередной угрозы читатели Бел.Ру записали видео на одном из участков дороги, где укрытий не оказалось.

Во время вчерашней угрозы обстрела некоторые автомобилисты в Белгороде оказались на улице Студенческая, недалеко от авторынка. Во время звучания сирены об опасности читатели Бел.Ру записали видео, на котором видно, что поблизости укрытий нет.

Куда бежать автомобилистам? Нигде ничего нет. Почему нет укрытий для водителей? Сиди и молись.
Анастасия, белгородка
Видео: Bel.ru

Напомним, ранее бывший военный раскритиковал расположение укрытий в Белгороде. Специалист добавил, что самый лучший вариант, когда непосредственно перед входом в модуль находится какое-то препятствие, непреодолимое для осколков, например,

киоск, обложенный кирпичом или бетоном.

Стоит отметить, что в настоящее время укрытия устанавливают на городских пляжах в областном центре, набережной и кладбищах.

Укрытия, биотуалеты и контейнеры для мусора: что установят на кладбищах в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
В парках Белгорода установили более 50 укрытийЧетыре — на пляже, три — на набережной: в Белгороде устанавливают новые укрытияНа пляжах Белгорода появятся укрытия и тревожные кнопки
#Кристина Семенчук#Видео#Набережная#Автомобилисты#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Авторынок#Сирена#БПЛА#Ракетная опасность#Пляжи
Подпишитесь
Белгородский тракторист получил ранение плеча после атаки дрона-камикадзе ВСУ
Сегодня, 09:08
Белгородцы пожаловались на заложенную плиткой парковку около ТЦ
Сегодня, 11:23
Укрытия, биотуалеты и контейнеры для мусора: что установят на кладбищах в Белгороде
Сегодня, 12:16
«Охота на „Вампиров“ дала о себе знать». Полковник — о временном затишье в Белгороде
Вчера, 13:21
Белгородские «львы» уступили москвичам во второй игре на пути к финалу
Сегодня, 07:39
Что делать школьникам и учителям на дистанте, если объявлена опасность атаки БПЛА?
Вчера, 17:03
"