Куда бежать автомобилистам? Белгородцы пожаловались на отсутствие укрытия

12 апреля в Белгороде не раз звучала сирена, которая предупреждала о ракетной опасности. Также областной центр был под ударом БПЛА противника. Во время очередной угрозы читатели Бел.Ру записали видео на одном из участков дороги, где укрытий не оказалось.

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