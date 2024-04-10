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Published Сегодня, 11:49

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Пляж в Белгороде

На пляжах Белгорода появятся укрытия и тревожные кнопки

10 апреля 2024, 11:49
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Пляж в Белгороде

В Белгороде к купальному сезону подготовят шесть пляжей

До 1 июня водолазы обследуют и очистят дно водоёмов, обработают территорию от насекомых, выполнят косметический ремонт на территориях пляжей. Подробности рассказал мэр Валентин Демидов.

В Белгороде начинается подготовка к открытию купального сезона. Планируется, что в городе будет работать шесть пляжей:

  • ул. Северо-Донецкая (правый берег Центрального пляжа),
  • ул. Корочанская (пляж «Берега»),
  • ул. Песчаная,
  • ул. Везельская,
  • ул. Речная,
  • ул. Донецкая.

До 25 апреля на пляжах установят информационные таблички и буйки, обустроят медпункты и спасательные посты.

До 1 июня водолазы обследуют и очистят дно, специалисты проведут лабораторные исследования воды и почвы, территорию обработают от клещей, комаров и грызунов. Помимо этого, на пляжах уберут поваленные и аварийные деревья, выполнят косметический ремонт навесов, скамеек, кабинок для переодевания, душевых и туалетов. Также на пляжах обновят песок.

Кроме того, на территориях установят укрытия. Работать также будут 74 спасателя. На пляже «Берега» оборудуют три тревожные кнопки.

Пляжи в Белгороде готовят к началу купального сезона
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