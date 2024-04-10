На пляжах Белгорода появятся укрытия и тревожные кнопки

До 1 июня водолазы обследуют и очистят дно, специалисты проведут лабораторные исследования воды и почвы, территорию обработают от клещей, комаров и грызунов. Помимо этого, на пляжах уберут поваленные и аварийные деревья, выполнят косметический ремонт навесов, скамеек, кабинок для переодевания, душевых и туалетов. Также на пляжах обновят песок.