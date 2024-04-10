На пляжах Белгорода появятся укрытия и тревожные кнопки

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
В Белгороде начинается подготовка к открытию купального сезона. Планируется, что в городе будет работать шесть пляжей:
До 25 апреля на пляжах установят информационные таблички и буйки, обустроят медпункты и спасательные посты.
До 1 июня водолазы обследуют и очистят дно, специалисты проведут лабораторные исследования воды и почвы, территорию обработают от клещей, комаров и грызунов. Помимо этого, на пляжах уберут поваленные и аварийные деревья, выполнят косметический ремонт навесов, скамеек, кабинок для переодевания, душевых и туалетов. Также на пляжах обновят песок.
Кроме того, на территориях установят укрытия. Работать также будут 74 спасателя. На пляже «Берега» оборудуют три тревожные кнопки.