В парках Белгорода установили более 50 укрытий

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
По словам губернатора, весна окончательно вступила в свои права и людям хочется выйти на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. На сегодняшний день главным вопросов является безопасность.
Поэтому, как добавил Гладков, органы местного самоуправления и госвласти стараются применять все свои ресурсы для того, чтобы обеспечить безопасность. Только в парках Белгорода уже установили более 50 защитных конструкций, которые позволяют во время получения сигнала «Ракетная опасность» найти безопасное место.
Глава области также сообщил, что подобные сооружения будут продолжать устанавливать в Шебекинском округе и Белгородском районе.
Напомним, ранее стало известно, что модульные укрытия уже появляются на пляжах города. Также защитные конструкции устанавливают на набережной.