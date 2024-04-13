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Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

В парках Белгорода установили более 50 укрытий

В парках Белгорода установили более 50 укрытий

13 апреля 2024, 06:24
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава регион Вячеслав Гладков в своих соцсетях. Он также отметил, что конструкции будут продолжать устанавливать в Шебекинском округе и Белгородском районе.

По словам губернатора, весна окончательно вступила в свои права и людям хочется выйти на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. На сегодняшний день главным вопросов является безопасность.

Поэтому, как добавил Гладков, органы местного самоуправления и госвласти стараются применять все свои ресурсы для того, чтобы обеспечить безопасность. Только в парках Белгорода уже установили более 50 защитных конструкций, которые позволяют во время получения сигнала «Ракетная опасность» найти безопасное место.

Глава области также сообщил, что подобные сооружения будут продолжать устанавливать в Шебекинском округе и Белгородском районе.

Напомним, ранее стало известно, что модульные укрытия уже появляются на пляжах города. Также защитные конструкции устанавливают на набережной.

Четыре — на пляже, три — на набережной: в Белгороде устанавливают новые укрытия
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#Кристина Семенчук#Белгородский район#Безопасность#Новости Белгорода#Весна#Белгород#Вячеслав Гладков#Парки#Органы местного самоуправления#Шебекинский округ
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