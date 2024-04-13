В парках Белгорода установили более 50 укрытий

Поэтому, как добавил Гладков, органы местного самоуправления и госвласти стараются применять все свои ресурсы для того, чтобы обеспечить безопасность. Только в парках Белгорода уже установили более 50 защитных конструкций, которые позволяют во время получения сигнала «Ракетная опасность» найти безопасное место.