Прилавки с огурцами и укрытия: как выживает Центральный рынок Белгорода

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
На рынке отмечают, что из-за череды атак со стороны Украины число покупателей заметно уменьшилось — как и в целом по Белгороду. Хотя количество посетителей рынка сократилось, это не затормозило его непрерывную работу — люди всё ещё приходят сюда за свежими овощами и мясом.
Но не менее важен рынок и для самих предпринимателей: здесь оборудованы порядка 1,5 тыс. торговых точек. К сожалению, регулярные обстрелы города и связанный с этим отъезд населения сильно сказались на рыночной торговле.
«За прошедший месяц трафик на Центральном рынке упал на 33%. В пересчете на посетителей можно говорить о сотне тысяч человек. Это очень чувствительный показатель», — поделился с Бел.Ру представитель администрации Центрального рынка.
В сложившейся ситуации многие арендаторы предлагают снизить плату за аренду, и количество таких запросов растет. Хоть администрация и рассматривает каждый запрос отдельно, но достаточных ресурсов для оказания полной поддержки у рынка нет.
«Здесь нужно понимать, как устроена работа Центрального рынка», — рассказал представитель управляющей компании. — «Мы содержим огромную инфраструктуру, большой штат технического и обслуживающего персонала. Средства на это идут от арендных платежей предпринимателей, торгующих на рынке. Кроме того, со своей стороны мы выполняем все обязательства на прежнем уровне — оплачиваем коммунальные услуги, аренду земли, налоговые платежи, установили и оборудовали укрытия. Сохранили рабочие места сотрудников — это более 80 человек персонала».
Такая ситуация затронула практически все магазины в городе: уменьшение числа клиентов при сохранении арендной платы и налогов на прежнем уровне привело к закономерному снижению доходов. На Центральном рынке данная проблема чувствуется особенно остро, ведь зачастую рыночная торговля — это небольшой семейный бизнес, без крупных страховок и запасов прочности.
Администрация рынка при этом стремится сохранить условия для полноценной и бесперебойной торговли. Так, для безопасности на территории Центрального рынка и по периметру установлены и оборудованы укрытия, во время ракетной опасности запускается аудиооповещение, рынок оснащен аптечками первой помощи.