Прилавки с огурцами и укрытия: как выживает Центральный рынок Белгорода

На рынке отмечают, что из-за череды атак со стороны Украины число покупателей заметно уменьшилось — как и в целом по Белгороду. Хотя количество посетителей рынка сократилось, это не затормозило его непрерывную работу — люди всё ещё приходят сюда за свежими овощами и мясом.