Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Прилавки с огурцами и укрытия: как выживает Центральный рынок Белгорода

Прилавки с огурцами и укрытия: как выживает Центральный рынок Белгорода

8 апреля 2024, 10:20
Центральный рынок Белгорода — популярное в городе место: многие жители покупают продукты именно здесь. К сожалению, регулярные обстрелы города и связанный с этим отъезд населения сильно сказались на рыночной торговле.
Сюжет
Налоги

На рынке отмечают, что из-за череды атак со стороны Украины число покупателей заметно уменьшилось — как и в целом по Белгороду. Хотя количество посетителей рынка сократилось, это не затормозило его непрерывную работу — люди всё ещё приходят сюда за свежими овощами и мясом.

Но не менее важен рынок и для самих предпринимателей: здесь оборудованы порядка 1,5 тыс. торговых точек. К сожалению, регулярные обстрелы города и связанный с этим отъезд населения сильно сказались на рыночной торговле.

«За прошедший месяц трафик на Центральном рынке упал на 33%. В пересчете на посетителей можно говорить о сотне тысяч человек. Это очень чувствительный показатель», — поделился с Бел.Ру представитель администрации Центрального рынка.

В сложившейся ситуации многие арендаторы предлагают снизить плату за аренду, и количество таких запросов растет. Хоть администрация и рассматривает каждый запрос отдельно, но достаточных ресурсов для оказания полной поддержки у рынка нет.

«Здесь нужно понимать, как устроена работа Центрального рынка», — рассказал представитель управляющей компании. — «Мы содержим огромную инфраструктуру, большой штат технического и обслуживающего персонала. Средства на это идут от арендных платежей предпринимателей, торгующих на рынке. Кроме того, со своей стороны мы выполняем все обязательства на прежнем уровне — оплачиваем коммунальные услуги, аренду земли, налоговые платежи, установили и оборудовали укрытия. Сохранили рабочие места сотрудников — это более 80 человек персонала».

Такая ситуация затронула практически все магазины в городе: уменьшение числа клиентов при сохранении арендной платы и налогов на прежнем уровне привело к закономерному снижению доходов. На Центральном рынке данная проблема чувствуется особенно остро, ведь зачастую рыночная торговля — это небольшой семейный бизнес, без крупных страховок и запасов прочности.

Администрация рынка при этом стремится сохранить условия для полноценной и бесперебойной торговли. Так, для безопасности на территории Центрального рынка и по периметру установлены и оборудованы укрытия, во время ракетной опасности запускается аудиооповещение, рынок оснащен аптечками первой помощи.

#Налоги#Платежи#Торговля#Украина#Безопасность#Аренда#Бизнес#Белгород#Центральный рынок#Обстрелы#Артем Черненко
Подпишитесь
В центре Белгорода ночью было громко: «постарались» молодёжь на BMW и «Руки вверх»
Сегодня, 09:13
Виноваты обстрелы? В Белгороде наблюдается нехватка водителей автобусов
Сегодня, 10:19
Семья, в которой от атаки ВСУ погибла девушка, переехала в Белгород из приграничья
Сегодня, 09:20
«Как на новых территориях». Принцип работы особой экономической зоны в приграничье
Сегодня, 06:59
Белгородцам ответили, будут ли их наказывать за фото с последствиями обстрелов
Сегодня, 08:14
"