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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Бывший военный раскритиковал расположение укрытий в Белгороде

Правильно ли стоят модульные укрытия в Белгороде? Мнение бывшего военного

9 апреля 2024, 14:23
Фото: Артём Черненко / Bel.ru

Бывший военный раскритиковал расположение укрытий в Белгороде

Как лучше разместить модули, чтобы уменьшить возможные последствия «прилётов»? Своим видением вопроса поделился с редакцией Бел.Ру постоянный читатель.

С Бел.Ру связался военнослужащий в отставке. Он рассказал, с какой стороны должен быть вход в укрытие, так как среди людей есть мнение, что его нужно располагать к северу, а обстрелы ведутся с южной стороны.

На самом деле, при стрельбе на максимальное расстояние ракеты «входят в поверхность земли почти отвесно, с небольшим наклоном в сторону
старта», а значит, устанавливать укрытия «спиной» к месту вылетов, нет смысла.

В пример наш читатель приводит одно из укрытий в городе. Вход в него находится со стороны проезжей части, чтобы помимо пешеходов в укрытие могли попасть водители.

Белгородец предлагает представить, как могут выглядеть последствия прилётов в случае обстрела. На схемах он предлагает, примерно, разместить места прилётов, оттуда в укрытие могут полететь осколки.

Расстояния от укрытия до объекта, который остановит осколки, разное. При варианте, когда укрытие располагается входом к проезжей части, как сейчас, вероятность поражения открытого входа повышается из-за большого количества пространства, куда свободно могут упасть снаряды, а препятствий для осколков нет.

Перед данным укрытием есть бетонное сооружение, которое, по словам военного, может защитить от разлёта осколков перед входом в укрытие.

«Самый лучший вариант, когда непосредственно перед входом в модуль находится какое-то препятствие, непреодолимое для осколков, например,
киоск, обложенный кирпичом или бетоном, остановка с бетонными блоками вместо стёкол, трансформаторная или насосная (не газовая) подстанция и другие».
Фото: Читатель Бел.Ру

Военный уточняет, что укрытий, которые расположены входом в «наихудшую позицию», в городе много. Он просит провести проверку текущих модулей, а в будущем размещать конструкции соблюдая рекомендации «чем меньше открытого пространства перед входным проемом, тем лучше».

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