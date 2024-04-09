Правильно ли стоят модульные укрытия в Белгороде? Мнение бывшего военного

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
С Бел.Ру связался военнослужащий в отставке. Он рассказал, с какой стороны должен быть вход в укрытие, так как среди людей есть мнение, что его нужно располагать к северу, а обстрелы ведутся с южной стороны.
На самом деле, при стрельбе на максимальное расстояние ракеты «входят в поверхность земли почти отвесно, с небольшим наклоном в сторону
старта», а значит, устанавливать укрытия «спиной» к месту вылетов, нет смысла.
В пример наш читатель приводит одно из укрытий в городе. Вход в него находится со стороны проезжей части, чтобы помимо пешеходов в укрытие могли попасть водители.
Белгородец предлагает представить, как могут выглядеть последствия прилётов в случае обстрела. На схемах он предлагает, примерно, разместить места прилётов, оттуда в укрытие могут полететь осколки.
Расстояния от укрытия до объекта, который остановит осколки, разное. При варианте, когда укрытие располагается входом к проезжей части, как сейчас, вероятность поражения открытого входа повышается из-за большого количества пространства, куда свободно могут упасть снаряды, а препятствий для осколков нет.
Перед данным укрытием есть бетонное сооружение, которое, по словам военного, может защитить от разлёта осколков перед входом в укрытие.
«Самый лучший вариант, когда непосредственно перед входом в модуль находится какое-то препятствие, непреодолимое для осколков, например,
киоск, обложенный кирпичом или бетоном, остановка с бетонными блоками вместо стёкол, трансформаторная или насосная (не газовая) подстанция и другие».
Военный уточняет, что укрытий, которые расположены входом в «наихудшую позицию», в городе много. Он просит провести проверку текущих модулей, а в будущем размещать конструкции соблюдая рекомендации «чем меньше открытого пространства перед входным проемом, тем лучше».