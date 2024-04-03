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Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Укрытие на Соборной площади

На Соборной площади в Белгороде поставили модульное укрытие

3 апреля 2024, 10:53
Фото: Telegram-канал «Неморе»
Укрытие на Соборной площади
Защитную конструкцию заметил Telegram-канал «Неморе». Белгородцы в соцсетях ранее не раз просили об установке защитной конструкции в самом сердце города.

В городе продолжают устанавливать дополнительные модульные укрытия на случай тревоги. Сегодня, 3 апреля, новое бетонное укрытие белгородцы заметили на Соборной площади.

Ранее сообщалось, что укрытия установят в парках и на стадионах Белгорода. Недавно бетонные модули установили в Центральном парке. Количество укрытий решили увеличить из-за потепления, так как гуляющих на улицах людей стало больше.

Напомним, что в областном центре установили 288 защитных модулей и 225 бетонных блоков. В дальнейшем планируется разместить ещё 128 модулей в столице региона. Ещё 54 капсулы установят в Белгородском районе.

В Белгороде установят бетонные укрытия в парках и на стадионах
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#Город#Соборная площадь#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Укрытия#Модульные укрытия
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