На Соборной площади в Белгороде поставили модульное укрытие

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
В городе продолжают устанавливать дополнительные модульные укрытия на случай тревоги. Сегодня, 3 апреля, новое бетонное укрытие белгородцы заметили на Соборной площади.
Ранее сообщалось, что укрытия установят в парках и на стадионах Белгорода. Недавно бетонные модули установили в Центральном парке. Количество укрытий решили увеличить из-за потепления, так как гуляющих на улицах людей стало больше.
Напомним, что в областном центре установили 288 защитных модулей и 225 бетонных блоков. В дальнейшем планируется разместить ещё 128 модулей в столице региона. Ещё 54 капсулы установят в Белгородском районе.