Белгородцы незаконно «оккупируют» места для возможных укрытий в многоэтажках

На адресах, где были установлены калитки, которые упомянул наш читатель в своём обращении, скрепляющие элементы сняли, сообщили в департаменте городского хозяйства. Но наносить пометку «Укрытие» отказались, так как приямок не подходит под требования укрытий от МЧС. А также в администрации напомнили, что в Белгороде ведётся работа по установке устройств для автоматического размыкателя подъездных дверей во время ракетной опасности.