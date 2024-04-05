Белгородцы незаконно «оккупируют» места для возможных укрытий в многоэтажках

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
В редакцию Бел.Ру обратился читатель, он уже несколько раз отправляет мэрии предложение по обустройству приямков, спиливанию ограждений и нанесению разметки о возможности укрыться в этом месте.
Чаще всего такие места обособлены от улицы железобетонной стеной, которая может послужить укрытием от осколков во время обстрела.
«Люди, проходя мимо подъездов многоквартирных домов, например, на Харьковской горе, могут всего за несколько секунд укрыться за железобетонной плитой у входной двери в подъезд, подвал», — пишет в своих обращениях белгородец.
Как сообщает белгородец, жители домов ставят калитки довольно часто, кто-то просто завязывает двери ленточками или верёвками, а кто-то вешает на ограду железные цепи. В первом случае укрыться в приямке не составит сложности, но во втором придётся бежать до другого укрытия или перелезть через препятствие, теряя драгоценные секунды. Ведь между подачей сигнала ракетной опасности и обстрелом может не пройти и 10 секунд.
Мужчина предлагает нанести на места с такой ж/б плитой пометки «Укрытие» и не складировать на мусорке крупногабаритный мусор, чтобы для попавших под обстрел, была возможность спрятаться в защищенном месте.
«В СССР дома строили по проектам, учитывающим ведение боевых действий. Одним из элементов, повышающим выживаемость населения, являются железобетонные плиты возле подъездов», — объясняет свою позицию мужчина.
На адресах, где были установлены калитки, которые упомянул наш читатель в своём обращении, скрепляющие элементы сняли, сообщили в департаменте городского хозяйства. Но наносить пометку «Укрытие» отказались, так как приямок не подходит под требования укрытий от МЧС. А также в администрации напомнили, что в Белгороде ведётся работа по установке устройств для автоматического размыкателя подъездных дверей во время ракетной опасности.