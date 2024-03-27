«Где спасаться от бахов, непонятно»: власти объяснили ситуацию с закрытым укрытием

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Минувшей ночью во время обстрела молодые люди из Дубового не смогли попасть в укрытие. Защитная конструкция была установлена за закрытым забором питомника.
Местные жители обратились за комментарием к властям. Они поинтересовались, почему укрытие поставили на территории, к которому нет круглосуточного доступа. Ситуацию прояснила глава Белгородского района Анна Куташова.
По словам главы, укрытие поставлено лично управляющим этой организацией. Его установили для сотрудников. В конце рабочего дня территорию закрывают, так как там находится много товаров.