Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Укрытие

«Где спасаться от бахов, непонятно»: власти объяснили ситуацию с закрытым укрытием

27 марта 2024, 08:21
Фото: Bel.ru
Укрытие

Ночью во время обстрела белгородцы не смогли попасть в укрытие

В Сети появилось видео, на котором парни из Дубового не смогли спрятаться от обстрелов. Укрытие установили на территории питомника, который закрывается по ночам. Глава Белгородского района объяснила, что этот защитный модуль установил управляющий организацией для сотрудников.

Минувшей ночью во время обстрела молодые люди из Дубового не смогли попасть в укрытие. Защитная конструкция была установлена за закрытым забором питомника.

Местные жители обратились за комментарием к властям. Они поинтересовались, почему укрытие поставили на территории, к которому нет круглосуточного доступа. Ситуацию прояснила глава Белгородского района Анна Куташова.

По словам главы, укрытие поставлено лично управляющим этой организацией. Его установили для сотрудников. В конце рабочего дня территорию закрывают, так как там находится много товаров.

Белгородцы не смогли попасть в укрытие во время ракетной опасности
Видео: «Белгород № 1»
В Белгороде наращивают число модульных укрытий
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде наращивают число модульных укрытийПредназначенные для школ укрытия поставят в часто обстреливаемых местах БелгородаВ Белгороде на вокзалах установят дополнительные модульные укрытия
#Видео#Общество#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Укрытие#Анна Куташова#Ракетная опасность
Подпишитесь
Своя реальность: как жители Белгородской области «живут» в давно не существующем СССР
Сегодня, 06:56
Ипотечные каникулы, доплаты, правовой статус: Мишустина просят о помощи белгородцам
Сегодня, 09:44
«Не разобрались, а брызжете слюной»: Кашеварова — о речи Соловьёва про белгородцев
Сегодня, 07:51
«Бик Сити» включен в перечень рекомендуемых подрядных организаций Россельхозбанка
Сегодня, 07:21
846 сотрудников «Белгородэнерго» овладели навыками тактической медицины
Сегодня, 09:55
Яндекс вернет полную стоимость поездок на такси в случае массовых эвакуаций
Сегодня, 09:40
"