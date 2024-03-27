«Где спасаться от бахов, непонятно»: власти объяснили ситуацию с закрытым укрытием

Ночью во время обстрела белгородцы не смогли попасть в укрытие

В Сети появилось видео, на котором парни из Дубового не смогли спрятаться от обстрелов. Укрытие установили на территории питомника, который закрывается по ночам. Глава Белгородского района объяснила, что этот защитный модуль установил управляющий организацией для сотрудников.