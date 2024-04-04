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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Укрытие

Число модульных укрытий в Белгороде увеличилось до 343

4 апреля 2024, 09:48
Фото: Bel.ru
Укрытие

За день в Белгороде устанавливают по 8-10 модульных укрытий

Жители Белгорода продолжают интересоваться установкой модульных укрытий. По словам мэра Валентина Демидова, сейчас в областном центре оборудовано 343 защитных конструкций.

Белгородка поинтересовалась, есть ли модульные укрытия на территории ж/д вокзала. Мэр Валентин Демидов сообщил, что на этом участке уже установлено четыре защитные конструкции.

Также белгородцы поинтересовались, как ведётся реестр укрытий. «Очевидно, что в некоторых местах укрытий недостаточно. Часто хожу пешком и отмечаю это», — отметил местный житель.

Мэр попросил написать адреса и районы, в которых, по мнению жителей, не хватает защитных модулей.

Чем больше мы устанавливаем укрытий, тем больше спрос и по понятным причинам. Тем не менее в день мы устанавливаем 8-10 модулей. Составляя реестр, мы учитываем все рекомендации МЧС России и пожелания жителей. Отрабатываем по мере изготовления заказов на производстве. В приоритете — общественные пространства с большим трафиком.
Валентин Демидов

В настоящий момент в городе установлено 343 укрытия, 11 из них находятся на территории школ. Помимо этого, 225 остановок укреплены бетонными блоками.

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#Город#Реестр#Вокзал#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Валентин Демидов#Укрытия#Модульные укрытия
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