Число модульных укрытий в Белгороде увеличилось до 343

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Белгородка поинтересовалась, есть ли модульные укрытия на территории ж/д вокзала. Мэр Валентин Демидов сообщил, что на этом участке уже установлено четыре защитные конструкции.
Также белгородцы поинтересовались, как ведётся реестр укрытий. «Очевидно, что в некоторых местах укрытий недостаточно. Часто хожу пешком и отмечаю это», — отметил местный житель.
Мэр попросил написать адреса и районы, в которых, по мнению жителей, не хватает защитных модулей.
Чем больше мы устанавливаем укрытий, тем больше спрос и по понятным причинам. Тем не менее в день мы устанавливаем 8-10 модулей. Составляя реестр, мы учитываем все рекомендации МЧС России и пожелания жителей. Отрабатываем по мере изготовления заказов на производстве. В приоритете — общественные пространства с большим трафиком.
Валентин Демидов
В настоящий момент в городе установлено 343 укрытия, 11 из них находятся на территории школ. Помимо этого, 225 остановок укреплены бетонными блоками.