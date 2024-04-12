Эксперты ОМС рассказали, как защитить себя от инфаркта и инсульта

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
В ФОМС рассказали, что нужно предпринять, чтобы встать на учет и начать заботиться о своем здоровье, сообщает aif.ru.
Эксперты системы ОМС отмечают: следствием сердечно-сосудистых заболеваний очень часто является инфаркт. Кроме того, подчеркивают они, его развитию, как правило, предшествует гипертоническая болезнь — длительное повышение артериального давления, которое может привести к поражению мозга, сердца и почек.
Сегодня система ОМС главным образом ориентируется на превентивную медицину. Это позволяет предотвратить развитие многих опасных заболеваний и сохранить здоровье на долгое время. Об этом рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.
По словам главы ФОМС, избежать сосудистой катастрофы позволит регулярное наблюдение у соответствующего специалиста. Врач назначит терапию для поддержания оптимального уровня артериального давления, а также скорректирует факторы риска и оценит состояние органов-мишеней.
Этим целям отвечает и диспансерное наблюдение, которое устанавливается при диагнозе «артериальная гипертензия 2-3 степени» и осуществляется врачом-терапевтом.
Регулярность проведения диспансерного наблюдения определяет медик на основе сердечно-сосудистого риска заболевания, но не реже одного раза в год при стабильном течении заболевания.
Лицам, имеющим средний и низкий сердечно-сосудистый риск и регулярно отслеживающим свое артериальное давление, рекомендуется проходить осмотр с интервалом 4–6 месяцев.
По словам советника генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаила Пушкова, пациентам с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, которые получают только немедикаментозное лечение, рекомендуется проходить диспансерные осмотры не реже одного раза в три месяца.
«С такой же периодичностью необходимо посещать врача и тем, кто не придерживается лечения и считает, что снижения артериального давления достаточно для того, чтобы не проводить лекарственную терапию», — добавил Пушков.
Для человека, перенесшего инфаркт миокарда, устанавливается своя регулярность диспансерного наблюдения. При стабильном течении этого заболевания врача-кардиолога необходимо посещать не менее 2 раз в год.
Эксперты системы ОМС отмечают, что проблемы с сердцем могут угрожать жизни и если имеются определенные симптомы, то необходимо в кратчайшие сроки вызвать скорую медицинскую помощь.