Дмитрий Демин: «Спецсвязь» распространяет на физлиц спектр услуг доставки

«Спецсвязь» имеет сеть филиалов с налаженными транспортно-логистическими механизмами. Это дает возможность осуществлять доставку в короткие сроки не только по Северо-Западному региону, но и по всей Российской Федерации. При этом каждый маршрут индивидуально прорабатывается, а для выполнения доставки может использоваться не только автомобильный транспорт компании, но также партнерские линии с РЖД, авиакомпаниями и морскими перевозчиками.