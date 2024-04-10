Дмитрий Демин: «Спецсвязь» распространяет на физлиц спектр услуг доставки

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Издание www.rosbalt.ru пишет: Дмитрий Демин отметил, что на данный момент 60% перевозок «Спецсвязи» по Северо-Западному региону приходится на государственные корпорации и организации, основным запросом которых является доставка секретной корреспонденции и других специальных грузов. 25% отправлений делают представители крупного и среднего предпринимательства. Остальная часть клиентов представлена небольшими предприятиями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.
«Спецсвязь» имеет сеть филиалов с налаженными транспортно-логистическими механизмами. Это дает возможность осуществлять доставку в короткие сроки не только по Северо-Западному региону, но и по всей Российской Федерации. При этом каждый маршрут индивидуально прорабатывается, а для выполнения доставки может использоваться не только автомобильный транспорт компании, но также партнерские линии с РЖД, авиакомпаниями и морскими перевозчиками.
У компании имеется разрешение на законодательном уровне на вооруженное сопровождение, с которым перевозятся денежные средства, ювелирные изделия и другие особо ценные грузы, которые застрахованы на сумму до 6 миллиардов рублей. Подобный заказ «Спецсвязь» выполняла недавно — это были драгоценные камни и ювелирные украшения, которые без проблем доставили на выставку в Санкт-Петербурге.
Каждый филиал и склады организации оснащены современной системой безопасности, а высококвалифицированные специалисты компании регулярно проходят дополнительное обучение. Для работы в производственном департаменте «Спецсвязи» важно не только высшее специальное образование, но и физическая подготовка. При этом среди водителей и фельдъегерей есть женщины.
Отдельно необходимо отметить и автомобильный парк «Спецсвязи», который представлен как бронированными автомобилями, так и другим транспортом для перевозки грузов различных габаритов. Автопарк постоянно пополняется новыми моделями, что дает возможность расширить спектр услуг компании.
С прошлого года «Спецсвязь» в активном формате прорабатывает партнерские отношения за рубежом для реализации проектов не только на территории России, но и в области внешнеэкономической деятельности — в дружественных государствах и по всему СНГ.
По словам Демина, на данный момент возможности компании активно адаптируют под частные перевозки. На сайте «Спецсвязи» каждый может заказать экспресс-доставку «дверь в дверь» и оплатить услуги на месте. Посылка любых габаритов будет доставлена на указанный адрес в короткие сроки.
Демин подчеркнул, что для компании в первую очередь важно сохранить показатели на текущем уровне и приумножить данный результат. Главная стратегическая цель — продолжить закрепляться в качестве перевозчика на рынке оборонно-промышленного комплекса.