Денис Сафин направил 100 млн в качестве поддержки пострадавших от наводнения

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
УК «Уральская Сталь», входящая в группу компаний «Уральская Сталь» вместе с Загорским трубным заводом, организовала оперативный штаб для борьбы с наводнением. 9 апреля гендиректор управляющей компании Денис Сафин провел совещание штаба.
Отметим, что «Уральская Сталь» оказывает активную помощь пострадавшим с момента объявления эвакуации населения Орска, сообщает 56orb.ru.
Часть сотрудников комбината в настоящее время добровольно участвуют в спасательных операциях, которые проводятся круглосуточно с применением большего количества спецтехники. Волонтеры от комбината помогли доставить около 50 000 литров бутилированной воды в пункты временного размещения для пострадавших. «Уральская Сталь», по словам Сафина, предпринимает все усилия для оказания помощи Новотроицку и Орску, следуя принципам нестандартного подхода, оперативности и эффективности в своей деятельности.
Комбинат направил 350 коек с комплектами постельного белья в орские пункты временного размещения пострадавших. Планируется, что каждый день два грузовика с продовольствием, водой и гуманитарной помощью будут отправляться в эти ПВР.
Сергей Журавлев, управляющий директор УК «Уральская Сталь», сообщил о разработке графика поставки гуманитарной помощи. Прежде всего, планируется как можно быстрее обеспечить эвакуированных водой. Для этого в орские ПВР сегодня поступают 960 бутылок объемом 1,5 литра, также подвозят эвакуированным консервы, печенье, сахар и другие продукты питания. На завтра запланирована отправка матрасов, подушек и одеял для пострадавших. Кроме этого, комбинат продолжает закупки предметов первой необходимости для пострадавших.
Как отметил Сергей Журавлев, Москва также присоединилась к оказанию помощи. Загорский трубный завод отправил в Оренбуржье фуры, полные всего необходимого для эвакуированных.
Благотворительный фонд «Содействие развитию Новотроицка» принимает пожертвования для пострадавших от наводнения. Для этих целей был открыт специальный расчетный счёт. Контроль за передачей и использованием средств осуществляется руководством УК «Уральская Сталь». Генеральный директор компании Денис Сафин внёс личное пожертвование в размере ста миллионов рублей через данный фонд.
Сообщается, что имущество 240 семей сотрудников металлургического предприятия пострадало от стихийного бедствия. В связи с этим «Уральская Сталь» предоставит им средства для восстановления жилья, а также оплатит рабочие часы по среднему тарифу для сотрудников и волонтеров, помогающих эвакуированным.
Помимо этих работ, УК «Уральская Сталь» активно участвует в предотвращении наводнения в Новотроицке. В городе уже приняты дополнительные меры безопасности. В частности, установлены укрепления вдоль берегов реки Урал за городским парком. После устранения угрозы наводнения планируется провести реконструкцию защитной дамбы. Кроме того, предприятие решило помочь приютам для животных в Орске и Новотроицке.