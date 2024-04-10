Денис Сафин направил 100 млн в качестве поддержки пострадавших от наводнения

Сергей Журавлев, управляющий директор УК «Уральская Сталь», сообщил о разработке графика поставки гуманитарной помощи. Прежде всего, планируется как можно быстрее обеспечить эвакуированных водой. Для этого в орские ПВР сегодня поступают 960 бутылок объемом 1,5 литра, также подвозят эвакуированным консервы, печенье, сахар и другие продукты питания. На завтра запланирована отправка матрасов, подушек и одеял для пострадавших. Кроме этого, комбинат продолжает закупки предметов первой необходимости для пострадавших.