Буцаев: Данные во ФГИС «Экомониторинг» будут поступать из более 10 источников

По его словам, сведения в систему будут поступать из более чем десяти разных источников. До конца 2024 года планируется создать первую очередь системы, ключевой задачей которой станет всестороннее и своевременное информирование госорганов и местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей и физических лиц о состоянии окружающей среды. Об этом пишет 56orb.ru.