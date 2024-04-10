Буцаев: Данные во ФГИС «Экомониторинг» будут поступать из более 10 источников

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
По его словам, сведения в систему будут поступать из более чем десяти разных источников. До конца 2024 года планируется создать первую очередь системы, ключевой задачей которой станет всестороннее и своевременное информирование госорганов и местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей и физических лиц о состоянии окружающей среды. Об этом пишет 56orb.ru.
Поставщиками от органов исполнительной власти РФ станут: Минприроды России, Минсельхоз, Рослесхоз, а также Росводресурсы, Роснедра, Росреестр, Росгидромет, Росрыболовство, Росприроднадзор, Росстат. Данные также будут поступать и от исполнительных органов субъектов РФ, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц.
ФГИС «Экомониторинг» станет именно той площадкой, где будут сосредоточены сведения о радиационной обстановке, источниках выбросов и сбросов загрязняющих веществ, обращении с отходами производства и потребления, мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду, оценке воздействия на окружающую среду, состоянии экологической системы озера Байкал и другие данные. В качестве нового вида информации, учитываемого системой, Буцаев назвал сведения о состоянии многолетней (вечной) мерзлоты.
Как отметил заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров, компания как оператор системы готова обеспечивать ее бесперебойную эксплуатацию, соблюдение требований информационной безопасности, а также сохранность и неизменность принимаемой и передаваемой информации, в том числе и обработку информации, поступающей в ее базы данных.