«В клубках греются»: под Белгородом заметили проснувшихся змей

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Жители посёлка Разумное Белгородской области заметили проснувшихся ужей. Змеи обитают на берегу одного из водоёмов Белгородского района, греются на солнце в клубках.
И, несмотря на прохладную погоду, змеи не заторможенные, а довольно шустрые. Близко подходишь — пугаются и врассыпную. Поэтому кадров мало и те издали сняты.
Telegram-канал «Разумное on-line»
Напомним, что в январе в 2023 году в соседней области сотрудники мусоросортировочного комплекса в Комаричах обнаружили мёртвого пятиметрового питона.