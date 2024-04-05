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Белгородские ужи

«В клубках греются»: под Белгородом заметили проснувшихся змей

5 апреля 2024, 10:36
Фото: Telegram-канал «Разумное on-line»
Белгородские ужи

Под Белгородом заметили ужей

Белгородцы во время прогулки по берегу водоёма в Разумном заметили проснувшихся ужей. Фотографии жители опубликовали в Telegram-канале «Разумное on-line».

Жители посёлка Разумное Белгородской области заметили проснувшихся ужей. Змеи обитают на берегу одного из водоёмов Белгородского района, греются на солнце в клубках.

И, несмотря на прохладную погоду, змеи не заторможенные, а довольно шустрые. Близко подходишь — пугаются и врассыпную. Поэтому кадров мало и те издали сняты.
Telegram-канал «Разумное on-line»

Напомним, что в январе в 2023 году в соседней области сотрудники мусоросортировочного комплекса в Комаричах обнаружили мёртвого пятиметрового питона.

Белгородские ужиБелгородские ужи
Белгородские ужиБелгородские ужи
Белгородские ужиБелгородские ужи
Белгородские ужи
Фото: Telegram-канал «Разумное on-line»
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#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Фотофакт#Разумное#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова#Змеи#Ужи
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