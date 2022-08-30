В жилом доме в Белгородской области не могут вывести змей

Как написала белгородка Анна на странице главы региона Вячеслава Гладкова, она мама троих детей. Семья проживает в селе Иловка Алексеевского горокруга. Дом приобрели в ипотеку в октябре прошлого года. В этом году обнаружили, что в жилом помещении завелись змеи.