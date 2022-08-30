В жилом доме в Белгородской области не могут вывести змей

Posted 30 августа 2022, 07:05
Published 30 августа 2022, 07:05
Modified 2 октября, 14:21
Updated 2 октября, 14:21
Как написала белгородка Анна на странице главы региона Вячеслава Гладкова, она мама троих детей. Семья проживает в селе Иловка Алексеевского горокруга. Дом приобрели в ипотеку в октябре прошлого года. В этом году обнаружили, что в жилом помещении завелись змеи.
У нас в городе нет компетентных органов, чтобы определить опасность данной ситуации, ядовитость данного выводка в жилом помещении. Помогите, пожалуйста.
Анна, белгородка
На её обращение отреагировал глава муниципалитета Алексей Калашников. Он отметил, что 25 августа для борьбы со змеями специализированная организация ИП Доброхотов И. В. провела газацию препаратом «Циперметрин».
Однако Анна подчеркнула, что даже после этого из-под земли в полу достали одну живую змею.
И вид змей на данный момент не установлен, насколько они опасны? Земля перекопана там, где проводилась газация. Моей семье пришлось вскрыть пол в коридоре полностью.
Анна, белгородка
Калашников ответил, что в случае некачественного проведения работ по газации белгородка вправе обратиться с заявлением о повторной обработке в эту же компанию.
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