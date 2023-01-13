Пятиметрового питона нашли в Брянской области среди мусора

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Сотрудники мусоросортировочного комплекса в Комаричах обнаружили пятиметрового питона. К тому моменту он уже был мёртв. Региональный оператор по обращению с отходами поделился фотографией необычной находки, пишет издание.
Обнаруженный питон напугал сортировщиков мусора. Судя по всему, владельцы выбросили его в контейнер вместе с отходами, откуда потом он попал на перерабатывающую станцию.
Неизвестно, выбросили змею уже мёртвой или же теплолюбивый питон погиб от холода в контейнере в мороз. Тело змеи специалисты кремировали на специальной установке с соблюдением требований ветеринарного контроля.