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Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Пятиметрового питона нашли в Брянской области среди мусора

Сегодня, 13:35
Фото: региональный оператор по обращению с отходами/"Брянские новости"
Змею обнаружили в Комаричах на мусоросортировочной станции, сообщают «Брянские новости». Тело змеи специалисты кремировали на специальной установке.
Сюжет
Мусор

Сотрудники мусоросортировочного комплекса в Комаричах обнаружили пятиметрового питона. К тому моменту он уже был мёртв. Региональный оператор по обращению с отходами поделился фотографией необычной находки, пишет издание

Обнаруженный питон напугал сортировщиков мусора. Судя по всему, владельцы выбросили его в контейнер вместе с отходами, откуда потом он попал на перерабатывающую станцию.

Неизвестно, выбросили змею уже мёртвой или же теплолюбивый питон погиб от холода в контейнере в мороз. Тело змеи специалисты кремировали на специальной установке с соблюдением требований ветеринарного контроля.

#Анастасия Афанасенко#Общество#Брянская область#Мусор#Станция#Питон
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