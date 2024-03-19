Весна приходит? В Белгородской области заметно потеплеет

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
В Белгородскую область постепенно приходит настоящая весенняя погода. В среду, 20 марта, на территории региона будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие, умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Днём без осадков.
Ветер ночью 3-8 м/с, днём 7-12 м/с. В тёмное время суток температура опустится до -3…+2 °С. В дневное время потеплеет до +5…+10 °С.
В Белгороде в ночь на 20 марта ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Похолодает до +1 °С. Днём в городе без осадков, потеплеет до +9 °С.
В четверг, 21 марта, без осадков. Ожидается до -1 °С ночью и до +8 °С днём. Такая погода сохранится до конца рабочей недели.
В субботу и воскресенье в областной центр придёт потепление. Воздух прогреется до +9…+12 °С.