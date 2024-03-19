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Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Потепление

Весна приходит? В Белгородской области заметно потеплеет

19 марта 2024, 13:19
Фото: 1MI
Потепление

В Белгородской области потеплеет до +10 °С

На территории региона 20 марта ночью пройдут дожди, днём без осадков. В тёмное время суток возможен небольшой минус, но уже днём воздух прогреется до +10 °С. Прогноз погоды опубликовало белгородское ГУ МЧС.
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Погода

В Белгородскую область постепенно приходит настоящая весенняя погода. В среду, 20 марта, на территории региона будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие, умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Днём без осадков.

Ветер ночью 3-8 м/с, днём 7-12 м/с. В тёмное время суток температура опустится до -3…+2 °С. В дневное время потеплеет до +5…+10 °С.

В Белгороде в ночь на 20 марта ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Похолодает до +1 °С. Днём в городе без осадков, потеплеет до +9 °С.

В четверг, 21 марта, без осадков. Ожидается до -1 °С ночью и до +8 °С днём. Такая погода сохранится до конца рабочей недели.

В субботу и воскресенье в областной центр придёт потепление. Воздух прогреется до +9…+12 °С.

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