Какой погодой завершится февраль в Белгородской области?

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
В Белгородской области в последний день зимы, 29 февраля, будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами ожидается гололедица.
Ветер южной четверти от 6 до 11 м/с. Ночью похолодает до -7 °С. Днём воздух прогреется до 0…+5°С.
В Белгороде в последний день февраля будет облачно и без осадков. Температура ночью опустится до -4 °С. В светлое время суток также без осадков, потеплеет до +3 °С.
Март в областном центре начнётся с облачной с прояснениями погоды, тоже без осадков. Ночью похолодает до -4 °С, днём воздух прогреется до +3 °С.
Такая погода в городе сохранится до конца текущей недели. С понедельника, 4 марта, в Белгород вернётся мокрый снег. По ночам возможны заморозки, а днём — плюсовая температура.