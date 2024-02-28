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Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Лёд

Какой погодой завершится февраль в Белгородской области?

28 февраля 2024, 13:11
Фото: 1MI
Лёд

Гололедицу пообещали синоптики белгородцам в последний день зимы

В ночь на 29 февраля в регионе будет морозно, но уже днём температура будет плюсовой. Ожидается гололедица. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
Сюжет
Погода

В Белгородской области в последний день зимы, 29 февраля, будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами ожидается гололедица.

Ветер южной четверти от 6 до 11 м/с. Ночью похолодает до -7 °С. Днём воздух прогреется до 0…+5°С.

В Белгороде в последний день февраля будет облачно и без осадков. Температура ночью опустится до -4 °С. В светлое время суток также без осадков, потеплеет до +3 °С.

Март в областном центре начнётся с облачной с прояснениями погоды, тоже без осадков. Ночью похолодает до -4 °С, днём воздух прогреется до +3 °С.

Такая погода в городе сохранится до конца текущей недели. С понедельника, 4 марта, в Белгород вернётся мокрый снег. По ночам возможны заморозки, а днём — плюсовая температура.

Зима ночью и весна днём: синоптики рассказали белгородцам о странной погоде
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