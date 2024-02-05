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Белгородские синоптики рассказали о погоде в феврале

Мокрый снег с дождём: какая погода будет в феврале в Белгородской области

5 февраля 2024, 14:41
Фото: 1MI

Белгородские синоптики рассказали о погоде в феврале

Второй месяц зимы в Белгородской области начался с объявления жёлтого уровня опасности из-за непогоды. Когда ещё ожидаются осадки и каким был февраль в прошлом году — в материале Бел.Ру.
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Погода

По информации регионального Гидрометцентра, небольшие осадки в начале февраля в Белгородской области ожидаются 6-го и 8-го числа. А 7 февраля местами прогнозируют умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Кроме этого, 7 и 8 февраля ожидается снег и мокрый снег с дождём. При этом порой столбик термометра будет доходить до шести градусов тепла.

Как рассказали Бел.Ру региональные синоптики, февраль 2023 года в Белгородской области характеризовался неустойчивым температурным режимом с небольшим избытком осадков. Среднесуточная температура воздуха была в очень широких пределах — от 14 градусов мороза до 4,5 градуса тепла. В самые холодные ночи воздух выхолаживался до 16-21 градусов ниже нуля. Осадки наблюдались преимущественно в виде снега и мокрого снега. Их сумма за месяц на территории области составила 37,8 — 47 мм (99-131% февральской нормы) с суточными максимумами до 6-12 мм.

При этом абсолютный минимум температуры воздуха в феврале в Белгороде был зарегистрирован в первой декаде 1985 года, когда столбик термометра опустился до 32,5 градуса мороза. А абсолютный максимум в феврале был в третьей декаде 1990 года. Тогда воздух прогрелся до 12,7 градусов тепла.

Минимальное месячное количество осадков в феврале в Белгороде выпало в 1976 году — 1,8 мм, а максимальное в 1970 году — 69 мм.

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