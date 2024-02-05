Мокрый снег с дождём: какая погода будет в феврале в Белгородской области

Как рассказали Бел.Ру региональные синоптики, февраль 2023 года в Белгородской области характеризовался неустойчивым температурным режимом с небольшим избытком осадков. Среднесуточная температура воздуха была в очень широких пределах — от 14 градусов мороза до 4,5 градуса тепла. В самые холодные ночи воздух выхолаживался до 16-21 градусов ниже нуля. Осадки наблюдались преимущественно в виде снега и мокрого снега. Их сумма за месяц на территории области составила 37,8 — 47 мм (99-131% февральской нормы) с суточными максимумами до 6-12 мм.