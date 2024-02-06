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Published Сегодня, 11:58

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Ветер

Сильный ветер и перепады температур: погода в Белгородской области ухудшится

6 февраля 2024, 11:58
Фото: Изображение Midjourney
Ветер

В Белгородской области ожидается ухудшение погоды

Жителей Белгородской области предупредили, что в среду, 7 февраля, в регионе будет сильный ветер, дождь со снегом и гололедица. Температура воздуха ночью опустится до -8 °С, а днём резко потеплеет. Прогноз погоды опубликовали в региональном МЧС.
Сюжет
Погода

Синоптики предупредили белгородцев об ухудшении погодных условий. По их данным, завтра, 7 февраля, на территории Белгородской области ожидается облачная погода. Возможны снег, мокрый снег и дождь. Ночью на дорогах гололедица.

Порывы ветра юго-западного и западного направлений достигнут 7-12 м/с. Местами ветер усилится до 15-18 м/с.

Температура воздуха в регионе в ночное время суток упадёт до -8…-3 °С. Днём столбик термометра поднимется до +1…+6 °С.

В Белгороде в ночь на 7 января температура составит -3 °С, пройдёт снег. Зато днём потеплеет до +6 °С, ожидается небольшой дождь.

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#Белгородская область#Погода#Непогода#Сильный ветер#Снег#Прогноз погоды#Белгород#Александра Склярова
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