Сильный ветер и перепады температур: погода в Белгородской области ухудшится

В Белгородской области ожидается ухудшение погоды

Жителей Белгородской области предупредили, что в среду, 7 февраля, в регионе будет сильный ветер, дождь со снегом и гололедица. Температура воздуха ночью опустится до -8 °С, а днём резко потеплеет. Прогноз погоды опубликовали в региональном МЧС.