Сильный ветер и перепады температур: погода в Белгородской области ухудшится

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Синоптики предупредили белгородцев об ухудшении погодных условий. По их данным, завтра, 7 февраля, на территории Белгородской области ожидается облачная погода. Возможны снег, мокрый снег и дождь. Ночью на дорогах гололедица.
Порывы ветра юго-западного и западного направлений достигнут 7-12 м/с. Местами ветер усилится до 15-18 м/с.
Температура воздуха в регионе в ночное время суток упадёт до -8…-3 °С. Днём столбик термометра поднимется до +1…+6 °С.
В Белгороде в ночь на 7 января температура составит -3 °С, пройдёт снег. Зато днём потеплеет до +6 °С, ожидается небольшой дождь.