Погода в выходные в Белгороде не будет похожа на февральскую

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Завтра, 3 февраля, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Возможно выпадение снега и мокрого снега, на дорогах — гололедица. Порывы ветра западной четверти составят 8-13 м/с.
В регионе температура воздуха ночью опустится до -6…-1 °С. В светлое время суток ожидается от -3 °С до +2 °С.
В Белгороде в ночь на субботу, 3 февраля, похолодает до -3 °С. Днём температура составит около 0 °С.
В воскресенье, 4 февраля, в регионе также ожидаются снег и мокрый снег. Температура будет колебаться от 0 °С до +3 °С.
Новая неделя начнётся с мокрого снега и плюсовой температуры, следует из текущего прогноза. Однако по ночам будет холодать до -5 °С.