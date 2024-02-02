Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Снег

Погода в выходные в Белгороде не будет похожа на февральскую

2 февраля 2024, 12:55
Фото: Изображение Midjourney
Снег

Мокрый снег ожидает белгородцев 3 февраля

Первый выходной день будет тёплым, ожидается мокрый снег. Температура воздуха ночью опустится до -6 °С, а в светлое время суток поднимется до +2 °С. Прогноз погоды публикует региональное МЧС.
Сюжет
Погода

Завтра, 3 февраля, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Возможно выпадение снега и мокрого снега, на дорогах — гололедица. Порывы ветра западной четверти составят 8-13 м/с.

В регионе температура воздуха ночью опустится до -6…-1 °С. В светлое время суток ожидается от -3 °С до +2 °С.

В Белгороде в ночь на субботу, 3 февраля, похолодает до -3 °С. Днём температура составит около 0 °С.

В воскресенье, 4 февраля, в регионе также ожидаются снег и мокрый снег. Температура будет колебаться от 0 °С до +3 °С.

Новая неделя начнётся с мокрого снега и плюсовой температуры, следует из текущего прогноза. Однако по ночам будет холодать до -5 °С.

Погода в субботу вновь не обрадует белгородцев: в регион придут туман и мокрый снег
Узнать подробнее
Читайте также:
Чем погода удивит белгородцев в последний день января?Туман и потепление до +2 °C: белгородцев в пятницу встретит не совсем зимняя погодаГололёд и перепады температур: погода в среду не обрадует белгородцев
#Белгородская область#Погода#Снег#Гололёд#Гололедица#Прогноз погоды#Белгород#Мокрый снег#Александра Склярова
Подпишитесь
ВСУ оставили без света жителей пяти белгородских сёл, есть разрушения в доме
Сегодня, 14:10
Видео или трансляция? Как будут учиться дети удалённо после 19 февраля
Сегодня, 07:57
С Владимира Зотова сняли запрет на выезд из России
Сегодня, 12:07
У белгородцев появилась возможность сэкономить при строительстве дома
Сегодня, 14:07
Роспотребнадзор: клиентам турфирмы Халаимова до сих пор не вернули деньги
Сегодня, 14:51
Ограничения остаются: откроют ли все выходы и входы на территорию школ?
Сегодня, 08:32