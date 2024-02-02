Погода в выходные в Белгороде не будет похожа на февральскую

Мокрый снег ожидает белгородцев 3 февраля

Первый выходной день будет тёплым, ожидается мокрый снег. Температура воздуха ночью опустится до -6 °С, а в светлое время суток поднимется до +2 °С. Прогноз погоды публикует региональное МЧС.