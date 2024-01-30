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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Мороз

Чем погода удивит белгородцев в последний день января?

30 января 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney
Мороз

Синоптики предупреждают белгородцев о температурных качелях

Январь завершится небольшими морозами ночью и потеплением днём. Осадков при этом не ожидается. Прогноз погоды на 31 января опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

В Белгородской области 31 января ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Порывы ветра — от 4 до 9 м/с. Ночью столбик термометра снизится до -7 °С. Днём температура повысится до -2 °С…+3 °С.

В Белгороде в последний день января тоже без осадков. Ночью похолодает до -6 °С. Будет небольшой ветер — до 2 м/с. Днём порывы усилятся до 3 м/с, а потеплеет до 0 °С.

Первый день февраля в областном центре будет облачным, но без осадков. Ночью температура составит -3 °С. Днём столбик термометра поднимется до +1 °С.

Осадки в город вернутся уже 2 февраля, в пятницу. Ночью ожидается до -1 °С и снег с дождём. В светлое время суток будет 0 °С и без осадков. Относительно тепло в Белгороде будет как минимум до 5 февраля.

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