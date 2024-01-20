Какой погодой завершится неделя в Белгороде?

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
В Белгороде неделя завершится холодной погодой. В воскресенье, 21 января, белгородцам обещают -11°С ночью. Днём температура повысится лишь до -6°С. Осадков при этом не ожидается. Синоптики также сообщают о небольшом ветре до 2 м/с.
С холодов начнётся и рабочая неделя. 22 января в областном центре ночью до -15°С и бещ осадков. Днём ожидается до -9°С. Снега не предвидится. На следующий день, во вторник, тоже будет морозно.
Затем в городе пообещали потепление. В среду, 24 января, температура ночью опустится до -5°С, без осадков. Однако уже днём потеплеет до -1°С, пройдёт снег с дождём. Осадки в виде мокрого снега ожидаются со среды как минимум до конца рабочей неделе. Температура при этом повысится до 0°С, а по ночам будет небольшой мороз.