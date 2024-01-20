Какой погодой завершится неделя в Белгороде?

Затем в городе пообещали потепление. В среду, 24 января, температура ночью опустится до -5°С, без осадков. Однако уже днём потеплеет до -1°С, пройдёт снег с дождём. Осадки в виде мокрого снега ожидаются со среды как минимум до конца рабочей неделе. Температура при этом повысится до 0°С, а по ночам будет небольшой мороз.