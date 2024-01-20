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Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Морозно и без осадков будет в Белгороде в воскресенье

Какой погодой завершится неделя в Белгороде?

20 января 2024, 13:35
Фото: Midjourney

Морозно и без осадков будет в Белгороде в воскресенье

В областном центре обещают морозы, но без осадков. Холодно будет вплоть до 24 января, следует из прогноза Гидрометцентра.
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Погода

В Белгороде неделя завершится холодной погодой. В воскресенье, 21 января, белгородцам обещают -11°С ночью. Днём температура повысится лишь до -6°С. Осадков при этом не ожидается. Синоптики также сообщают о небольшом ветре до 2 м/с.

С холодов начнётся и рабочая неделя. 22 января в областном центре ночью до -15°С и бещ осадков. Днём ожидается до -9°С. Снега не предвидится. На следующий день, во вторник, тоже будет морозно.

Затем в городе пообещали потепление. В среду, 24 января, температура ночью опустится до -5°С, без осадков. Однако уже днём потеплеет до -1°С, пройдёт снег с дождём. Осадки в виде мокрого снега ожидаются со среды как минимум до конца рабочей неделе. Температура при этом повысится до 0°С, а по ночам будет небольшой мороз.

Мороз ночью и сильный ветер: белгородцев предупредили об ухудшении погоды
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#Белгородская область#Погода#Снег#Прогноз погоды#Мороз#Белгород#Наталья Корявых
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