Чего белгородцам ожидать от погоды в последнюю пятницу года?

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
По прогнозу синоптиков, завтра, 29 декабря, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью возможен мокрый снег, а в светлое время суток осадков не будет. Ветер юго-западного направления.
Ночью столбик термометра остановится на отметке от -5 °C до 0 °C. Днём в регионе потеплеет до -1…+4 °C.
В Белгороде в пятницу будет облачно. Ночью температура составит -1 °C. Днём она поднимется до +3 °C. Осадков не ожидается.
Также известно, что белгородцам не стоит надеяться на снежную погоду в новогодние праздники. Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, в воскресенье, 31 декабря, установится плюсовая температура. Ночью возможен снег с дождём, днём — просто дождь. Температура выше нуля будет и 1 января.