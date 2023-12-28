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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Снег

Чего белгородцам ожидать от погоды в последнюю пятницу года?

28 декабря 2023, 13:15
Фото: 1MI
Снег

В Белгородской области потеплеет до +4 °C

В пятницу, 29 декабря, белгородцы не увидят сугробы: в регионе пойдёт мокрый снег. Минимальная температура воздуха составит -1 °C. Подробности сообщили на сайте регионального МЧС.
Сюжет
Погода

По прогнозу синоптиков, завтра, 29 декабря, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью возможен мокрый снег, а в светлое время суток осадков не будет. Ветер юго-западного направления.

Ночью столбик термометра остановится на отметке от -5 °C до 0 °C. Днём в регионе потеплеет до -1…+4 °C.

В Белгороде в пятницу будет облачно. Ночью температура составит -1 °C. Днём она поднимется до +3 °C. Осадков не ожидается.

Также известно, что белгородцам не стоит надеяться на снежную погоду в новогодние праздники. Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, в воскресенье, 31 декабря, установится плюсовая температура. Ночью возможен снег с дождём, днём — просто дождь. Температура выше нуля будет и 1 января.

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#Белгородская область#Погода#Снег#Прогноз погоды#Белгород#Александра Склярова
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