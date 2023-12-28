Чего белгородцам ожидать от погоды в последнюю пятницу года?

Также известно, что белгородцам не стоит надеяться на снежную погоду в новогодние праздники. Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, в воскресенье, 31 декабря, установится плюсовая температура. Ночью возможен снег с дождём, днём — просто дождь. Температура выше нуля будет и 1 января.