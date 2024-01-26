Погода в субботу вновь не обрадует белгородцев: в регион придут туман и мокрый снег

В субботу, 27 января, в Белгородской области будет облачно. Ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Местами возможен туман. Порывы ветра до 8 м/с. В тёмное время суток температура опустится до -5…0°С. Днём столбик термометра покажет от -3 °С до +2 °С.