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Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Снег

Погода в субботу вновь не обрадует белгородцев: в регион придут туман и мокрый снег

26 января 2024, 13:05
Фото: Midjourney
Снег

Белгородских водителей предупреждают о тумане

В Белгороде сохранятся небольшой мороз и осадки в виде мокрого снега. Местами ожидается туман. Прогноз погоды на субботу, 27 января, опубликовало региональное ГУ МЧС.
Сюжет
Погода

В субботу, 27 января, в Белгородской области будет облачно. Ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Местами возможен туман. Порывы ветра до 8 м/с. В тёмное время суток температура опустится до -5…0°С. Днём столбик термометра покажет от -3 °С до +2 °С.

В Белгороде в субботу ночью пройдёт снег, похолодает до -2 °С. Днём потеплеет до 0 °С, выпадет мокрый снег. Ветер при этом не более 2 м/с.

Немного прохладнее в областном центре будет в воскресенье, 28 января. Ночью пройдёт небольшой снег, температура опустится до -2 °С. Днём ожидается мокрый снег и до -1 °С. Порывы ветра не более 2 м/с.

С понедельника, 29 января, в Белгороде установится небольшой мороз, без осадков. Такая погода сохранится как минимум до четверга, 1 февраля.

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