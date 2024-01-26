Погода в субботу вновь не обрадует белгородцев: в регион придут туман и мокрый снег

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
В субботу, 27 января, в Белгородской области будет облачно. Ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Местами возможен туман. Порывы ветра до 8 м/с. В тёмное время суток температура опустится до -5…0°С. Днём столбик термометра покажет от -3 °С до +2 °С.
В Белгороде в субботу ночью пройдёт снег, похолодает до -2 °С. Днём потеплеет до 0 °С, выпадет мокрый снег. Ветер при этом не более 2 м/с.
Немного прохладнее в областном центре будет в воскресенье, 28 января. Ночью пройдёт небольшой снег, температура опустится до -2 °С. Днём ожидается мокрый снег и до -1 °С. Порывы ветра не более 2 м/с.
С понедельника, 29 января, в Белгороде установится небольшой мороз, без осадков. Такая погода сохранится как минимум до четверга, 1 февраля.