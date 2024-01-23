Гололёд и перепады температур: погода в среду не обрадует белгородцев

МЧС предупреждает белгородцев о гололёде

Осадки и гололёд ждут белгородцев в среду, 24 января. Температура ночью опустится до -8 °C, однако уже днём возможно потепление. Прогноз погоды на завтрашний день опубликовали в региональном МЧС.