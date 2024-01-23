Гололёд и перепады температур: погода в среду не обрадует белгородцев

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
По информации синоптиков, завтра, 24 января, на территории Белгородской области ожидается облачная погода. Ночью осадков не предвидится, однако днём местами возможны небольшой снег и дождь.
На улицах сохранится гололедица. Ветер южного направления 9-14 м/с.
Ночью температура воздуха в регионе опустится вплоть до -8 °C. Однако уже днём возможно потепление до +2 °C.
В Белгороде в ночь на среду похолодает до -7 °C. Днём столбик термометра не опустится ниже -3 °C.