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Published Сегодня, 13:49

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Гололёд

Гололёд и перепады температур: погода в среду не обрадует белгородцев

23 января 2024, 13:49
Фото: 1MI
Гололёд

МЧС предупреждает белгородцев о гололёде

Осадки и гололёд ждут белгородцев в среду, 24 января. Температура ночью опустится до -8 °C, однако уже днём возможно потепление. Прогноз погоды на завтрашний день опубликовали в региональном МЧС.
Сюжет
Погода

По информации синоптиков, завтра, 24 января, на территории Белгородской области ожидается облачная погода. Ночью осадков не предвидится, однако днём местами возможны небольшой снег и дождь.

На улицах сохранится гололедица. Ветер южного направления 9-14 м/с.

Ночью температура воздуха в регионе опустится вплоть до -8 °C. Однако уже днём возможно потепление до +2 °C.

В Белгороде в ночь на среду похолодает до -7 °C. Днём столбик термометра не опустится ниже -3 °C.

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#Белгородская область#Погода#Снег#Гололёд#Прогноз погоды#Белгород#Александра Склярова
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