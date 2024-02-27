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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Мороз

Зима ночью и весна днём: синоптики рассказали белгородцам о странной погоде

27 февраля 2024, 12:52
Фото: Изображение Midjourney
Мороз

Синоптики обещают морозную ночь и тёплый день в Белгородской области

28 февраля на территории Белгородчины ожидается переменная облачность. Ночью и утром синоптики обещают гололедицу. Прогноз погоды на завтра опубликовало региональное ГУ МЧС.
Сюжет
Погода

В Белгородской области в среду, 28 февраля, ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами будет гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. В тёмное время суток температура опустится до -8 °С. Днём потеплеет до 0…+5 °С.

В Белгороде ночью облачно и без осадков. Похолодает до -5 °С. В дневное время также без осадков, воздух прогреется до +2 °С. В четверг, 29 февраля, в областном центре будет облачно, без осадков. Ночью ожидается до -4 °С, а днём температура поднимется до +3 °С.

Март в Белгороде начнётся с такой же погоды. В первый день весны в городе в тёмное время суток температура опустится до -4 °С. Днём потеплеет до +3 °С. Такая погода в областном центре сохранится до конца недели.

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#Общество#Белгородская область#Погода#Гололедица#Прогноз погоды#Белгород#Наталья Корявых#Облачность
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