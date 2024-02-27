Зима ночью и весна днём: синоптики рассказали белгородцам о странной погоде

В Белгороде ночью облачно и без осадков. Похолодает до -5 °С. В дневное время также без осадков, воздух прогреется до +2 °С. В четверг, 29 февраля, в областном центре будет облачно, без осадков. Ночью ожидается до -4 °С, а днём температура поднимется до +3 °С.