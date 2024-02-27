Зима ночью и весна днём: синоптики рассказали белгородцам о странной погоде

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
В Белгородской области в среду, 28 февраля, ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами будет гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. В тёмное время суток температура опустится до -8 °С. Днём потеплеет до 0…+5 °С.
В Белгороде ночью облачно и без осадков. Похолодает до -5 °С. В дневное время также без осадков, воздух прогреется до +2 °С. В четверг, 29 февраля, в областном центре будет облачно, без осадков. Ночью ожидается до -4 °С, а днём температура поднимется до +3 °С.
Март в Белгороде начнётся с такой же погоды. В первый день весны в городе в тёмное время суток температура опустится до -4 °С. Днём потеплеет до +3 °С. Такая погода в областном центре сохранится до конца недели.