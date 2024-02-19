Крепкий мороз возвращается в Белгородскую область

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
По прогнозу синоптиков, завтра, 20 февраля, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днём будет облачно, но с прояснениями.
Порывы ветра переменного направления ночью достигнут 3-8 м/с. Днём же направление станет юго-восточным и достигнет 6-11 м/с.
Температура воздуха в регионе в тёмное время суток будет минусовой. Столбик термометра остановится на отметке от -11 ˚С до -6 ˚С. Днём же немного потеплеет до -6 ˚С…-1 ˚С.
В Белгороде ночью ожидается -7 ˚С, а в светлое время суток — до -1 ˚С.
В среду и четверг, 21 и 22 февраля, в городе может выпасть небольшой снег с дождём. Температура при этом будет колебаться от -4 ˚С до +2 ˚С.