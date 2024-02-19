Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Мороз

Крепкий мороз возвращается в Белгородскую область

19 февраля 2024, 12:06
Фото: 1MI
Мороз

В Белгородской области похолодает до -11 ˚С

Во вторник, 20 февраля, в Белгородской области ожидается переменная облачность, без осадков. Минимальная температура составит -11 ˚С. Прогноз на завтрашний день опубликовали в региональном МЧС.
Сюжет
Погода

По прогнозу синоптиков, завтра, 20 февраля, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днём будет облачно, но с прояснениями.

Порывы ветра переменного направления ночью достигнут 3-8 м/с. Днём же направление станет юго-восточным и достигнет 6-11 м/с.

Температура воздуха в регионе в тёмное время суток будет минусовой. Столбик термометра остановится на отметке от -11 ˚С до -6 ˚С. Днём же немного потеплеет до -6 ˚С…-1 ˚С.

В Белгороде ночью ожидается -7 ˚С, а в светлое время суток — до -1 ˚С.

В среду и четверг, 21 и 22 февраля, в городе может выпасть небольшой снег с дождём. Температура при этом будет колебаться от -4 ˚С до +2 ˚С.

Какая погода ожидает белгородцев в День всех влюблённых?
Узнать подробнее
Читайте также:
Весенняя погода и жёлтый уровень опасности задержатся в Белгородской областиПогода в выходные не порадует метеозависимых белгородцевСильный ветер и перепады температур: погода в Белгородской области ухудшится
#Общество#Белгородская область#Погода#Прогноз погоды#Мороз#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
«Русагро» выдвинуло требования к «Агро-Белогорью» на фоне судебных споров
Сегодня, 09:02
Будет служебное расследование: от замгубернатора скрыли показатель по нацпроекту
Сегодня, 08:10
Тюльпаны не взошли: из-за чего Белгорблагоустройство требует 7 млн с подрядчика
Сегодня, 11:32
Виноват водитель? Глава администрации под Белгородом объяснил инцидент со скорой
Сегодня, 08:26
ВСУ обстреляли дома белгородцев
Сегодня, 13:05
Людей будет меньше, но зарплата станет выше: какой прогноз составили для Белгорода
Сегодня, 13:02