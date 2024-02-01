Сильный ветер и снег надвигаются на Белгородскую область

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
По данным синоптиков, завтра, 2 февраля, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдёт небольшой снег, местами — мокрый снег. Порывы ветра западной четверти достигнут 8-13 м/с. Днём его порывы усилятся до 15-17 м/с.
В регионе температура воздуха ночью и днём будет меняться от -2 °С до +3 °С. В Белгороде в тёмное время суток ожидается -2…0 °С. Днём может потеплеть до +2 °С.
В выходные ожидается дождь со снегом. В субботу, 3 февраля, температура воздуха будет колебаться от -4 °С до +1 °С, а в воскресенье, 4 февраля, составит 0…+2 °С.