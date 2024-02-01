Сильный ветер и снег надвигаются на Белгородскую область

МЧС предупредило белгородцев о непогоде

В пятницу, 2 февраля, в регионе ожидаются мокрый снег, гололедица и сильный ветер. При этом температура воздуха будет меняться с минусовой ночью на плюсовую днём. Прогноз на завтрашний день сообщили в региональном МЧС.