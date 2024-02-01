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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Снег

Сильный ветер и снег надвигаются на Белгородскую область

1 февраля 2024, 13:56
Фото: 1MI
Снег

МЧС предупредило белгородцев о непогоде

В пятницу, 2 февраля, в регионе ожидаются мокрый снег, гололедица и сильный ветер. При этом температура воздуха будет меняться с минусовой ночью на плюсовую днём. Прогноз на завтрашний день сообщили в региональном МЧС.
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Погода

По данным синоптиков, завтра, 2 февраля, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдёт небольшой снег, местами — мокрый снег. Порывы ветра западной четверти достигнут 8-13 м/с. Днём его порывы усилятся до 15-17 м/с.

В регионе температура воздуха ночью и днём будет меняться от -2 °С до +3 °С. В Белгороде в тёмное время суток ожидается -2…0 °С. Днём может потеплеть до +2 °С.

В выходные ожидается дождь со снегом. В субботу, 3 февраля, температура воздуха будет колебаться от -4 °С до +1 °С, а в воскресенье, 4 февраля, составит 0…+2 °С.

Чем погода удивит белгородцев в последний день января?
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#Общество#Белгородская область#Погода#Сильный ветер#Снег#Гололедица#Прогноз погоды#Белгород#Александра Склярова
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