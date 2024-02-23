Всё растает? Синоптики удивили прогнозом погоды на 24 февраля

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
В субботу, 24 февраля, в Белгородской области будет облачно. Существенных осадков синоптики не ожидают. При этом ветер будет дуть юго-восточный со скоростью до 14 метров в секунду.
Ночью в целом по региону будет до трёх градусов мороза, а где-то — и небольшой плюс. Днём воздух прогреется до 0-5 °С.
В Белгороде будет облачно и без осадков. Ночью — температура, близкая к нулю, с небольшим похолоданием к шести часам утра. Днём обещают до трёх градусов выше нуля.
В Старом Осколе будет традиционно чуть холоднее — в этот раз на один градус на протяжении всего дня. Такая же температура будет и в Новом Осколе. В Валуйках — тоже без осадков и до трёх градусов тепла в светлое время суток.
В других регионах Центрального Черноземья синоптики тоже не ждут осадков. Но только в Курской области будет так же тепло, как в Белгородской. В Воронеже, Липецке и Тамбове ожидают температуру на 2-3 градуса ниже.
В центральной и северной части ЦФО пройдут снег с дождём. При этом в Брянске столбик термометра может подняться до семи градусов тепла.