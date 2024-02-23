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Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

В Белгороде 24 февраля ожидают плюсовую температуру

Всё растает? Синоптики удивили прогнозом погоды на 24 февраля

23 февраля 2024, 10:47
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде 24 февраля ожидают плюсовую температуру

В субботу в регионе будет сыро, но без существенных осадков.
Сюжет
Погода

В субботу, 24 февраля, в Белгородской области будет облачно. Существенных осадков синоптики не ожидают. При этом ветер будет дуть юго-восточный со скоростью до 14 метров в секунду.

Ночью в целом по региону будет до трёх градусов мороза, а где-то — и небольшой плюс. Днём воздух прогреется до 0-5 °С.

В Белгороде будет облачно и без осадков. Ночью — температура, близкая к нулю, с небольшим похолоданием к шести часам утра. Днём обещают до трёх градусов выше нуля.

В Старом Осколе будет традиционно чуть холоднее — в этот раз на один градус на протяжении всего дня. Такая же температура будет и в Новом Осколе. В Валуйках — тоже без осадков и до трёх градусов тепла в светлое время суток.

В других регионах Центрального Черноземья синоптики тоже не ждут осадков. Но только в Курской области будет так же тепло, как в Белгородской. В Воронеже, Липецке и Тамбове ожидают температуру на 2-3 градуса ниже.

В центральной и северной части ЦФО пройдут снег с дождём. При этом в Брянске столбик термометра может подняться до семи градусов тепла.

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#Белгородская область#Евгений Грицков#Старый Оскол#Новый Оскол#Курская область#Погода#Воронеж#Валуйки#Брянск#Липецк#Тамбов#Белгород#24 февраля
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