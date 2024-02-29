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Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Весна

Чем погода удивит белгородцев в первый день весны?

29 февраля 2024, 12:12
Фото: 1MI
Весна

В Белгородской области потеплеет до +6 °С

1 марта в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром будет гололедица. Прогноз погоды опубликовало белгородское ГУ МЧС.
Сюжет
Погода

В Белгородской области в пятницу, 1 марта, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами гололедица. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. В тёмное время суток сохраняется зимняя погода — температура опустится вплоть до -7 °С. Однако уже днём потеплеет до +1…+6 °С.

В Белгороде в первый день весны ночью без осадков, похолодает до -4 °С. В дневное время будет малооблачно. Воздух прогреется до +4 °С.

В выходные в областном центре осадков также не ожидается. В субботу, 2 марта, ночью синоптики обещают -3 °С, днём — до +3 °С. В воскресенье ночью температура опустится до -2 °С, а днём потеплеет до +4 °С.

Такая погода в городе продержится до вторника, 5 марта. Затем в Белгороде ожидаются дожди и мокрый снег.

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