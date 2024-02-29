Чем погода удивит белгородцев в первый день весны?

В Белгородской области в пятницу, 1 марта, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами гололедица. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. В тёмное время суток сохраняется зимняя погода — температура опустится вплоть до -7 °С. Однако уже днём потеплеет до +1…+6 °С.