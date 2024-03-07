Морозно и с минимальными осадками: какая погода ожидает белгородцев 8 марта

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
8 марта в Белгородской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 4-9 м/c. Ночью столбик термометра покажет от 6 до 11 градусов мороза, а днём — от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
В Белгороде ночные показатели температуры достигнут 6-8 градусов мороза, в днём воздух прогреется до 2-4 градусов тепла.
В региональном Гидрометцентре также рассказали, что абсолютный минимум температуры воздуха в марте в Белгороде синоптики зарегистрировали в первой декаде 1964 года, когда похолодало до 28,7 градуса мороза. А максимум был зафиксирован в третьей декаде 1983 года. Тогда воздух прогрелся до 20,3 градусов тепла.
Минимальное количество месячных осадков в марте в Белгороде наблюдалось в 1985 году, когда выпало 7,1 мм. А максимальные значения месячного количества осадков выпало в 1983 году (85,9 мм). Близкие к рекордному значения также зафиксировали в 2018 году (84,3 мм).