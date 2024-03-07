Морозно и с минимальными осадками: какая погода ожидает белгородцев 8 марта

В региональном Гидрометцентре также рассказали, что абсолютный минимум температуры воздуха в марте в Белгороде синоптики зарегистрировали в первой декаде 1964 года, когда похолодало до 28,7 градуса мороза. А максимум был зафиксирован в третьей декаде 1983 года. Тогда воздух прогрелся до 20,3 градусов тепла.