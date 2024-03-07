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Белгородские синоптики озвучили прогноз погоды на 8 марта

Морозно и с минимальными осадками: какая погода ожидает белгородцев 8 марта

7 марта 2024, 08:13
Фото: 1MI

Белгородские синоптики озвучили прогноз погоды на 8 марта

Весеннюю погоду ждать в Белгородской области пока не стоит. По просьбе журналистов Бел.Ру в региональном Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает жителей региона в Международный женский день.
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Погода

8 марта в Белгородской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 4-9 м/c. Ночью столбик термометра покажет от 6 до 11 градусов мороза, а днём — от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В Белгороде ночные показатели температуры достигнут 6-8 градусов мороза, в днём воздух прогреется до 2-4 градусов тепла.

В региональном Гидрометцентре также рассказали, что абсолютный минимум температуры воздуха в марте в Белгороде синоптики зарегистрировали в первой декаде 1964 года, когда похолодало до 28,7 градуса мороза. А максимум был зафиксирован в третьей декаде 1983 года. Тогда воздух прогрелся до 20,3 градусов тепла.

Минимальное количество месячных осадков в марте в Белгороде наблюдалось в 1985 году, когда выпало 7,1 мм. А максимальные значения месячного количества осадков выпало в 1983 году (85,9 мм). Близкие к рекордному значения также зафиксировали в 2018 году (84,3 мм).

Чем погода удивит белгородцев в первый день весны?
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#Белгородская область#Погода#Эксклюзив#Международный женский день#Белгород#Кристина Семенчук#Осадки#Минусовая температура
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