После первого весеннего тепла в Белгородской области заметно похолодает

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
По данным синоптиков, завтра, 6 марта, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. В тёмное время суток в некоторых районах может быть туманно.
Порывы ветра восточного направления ночью составят 4-9 м/с. Днём скорость увеличится до 7-12 м/с. Температура воздуха в регионе ночью составит -7…-2 °С. Днём столбик термометра не поднимется выше +3 °С.
В Белгороде 6 марта будет немного теплее, чем в среднем по области. Столбик термометра в тёмное время суток опустится до -4 °С. Днём температура поднимется до +1 °С.