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Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

В Белгородскую область возвращается мороз

После первого весеннего тепла в Белгородской области заметно похолодает

5 марта 2024, 11:48
Фото: 1MI

В Белгородскую область возвращается мороз

Переменная облачность с ночным туманом придёт в Белгородскую область в среду. Минимальная температура достигнет -7 °С. Днём столбик термометра не поднимется выше +3 °С. Прогнозом погоды на 6 марта поделились в региональном МЧС.
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Погода

По данным синоптиков, завтра, 6 марта, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. В тёмное время суток в некоторых районах может быть туманно.

Порывы ветра восточного направления ночью составят 4-9 м/с. Днём скорость увеличится до 7-12 м/с. Температура воздуха в регионе ночью составит -7…-2 °С. Днём столбик термометра не поднимется выше +3 °С.

В Белгороде 6 марта будет немного теплее, чем в среднем по области. Столбик термометра в тёмное время суток опустится до -4 °С. Днём температура поднимется до +1 °С.

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#Общество#Белгородская область#Туман#Погода#Похолодание#Прогноз погоды#Белгород#Александра Склярова
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