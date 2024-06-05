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Змеи

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Белгородцы пожаловались на «болото» в парке. В мэрии в ответ провели ликбез о змеях
По словам местных жителей, на участке уже поселились лягушки. Ситуацию прокомментировала мэрия Белгорода.
5 июня, 14:17
«В клубках греются»: под Белгородом заметили проснувшихся змей
Белгородцы во время прогулки по берегу водоёма в Разумном заметили проснувшихся ужей. Фотографии жители опубликовали в Telegram-канале «Разумное on-line».
5 апреля, 10:36
2023
В центре Белгорода заметили гадюк
Местный житель попросил принять меры, чтобы обезопасить посетителей парка Победы. Губернатор уже дал поручение главе областного центра.
16 мая 2023, 16:50
Белгородцев предупредили о чёрных гадюках в Сосновке
В Сети опубликовали видео с несколькими змеями. Очевидцы рассказали «Белгород — это интересно», что видели их в Сосновке. Яд этих гадюк опасен для человека.
17 апреля 2023, 14:23

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