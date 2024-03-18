На календаре весна, а на улице снег: белгородцев предупредили о возвращении зимы

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Во вторник, 19 марта, в регионе будет облачно. Ночью в отдельных районах пройдёт мокрый снег. Днём ожидается небольшой дождь. Ветер восточный будет дуть со скоростью 6-11 м/с.
Ночью температура воздуха составит от 0 °C до +5 °C. Днём столбики термометров поднимутся до +5… +10 °C.
По данным Гидрометцентра, во вторник, 19 марта, в Белгороде ожидается от +3 °C до +8 °C. В Старом Осколе будет от +1 °C до +8 °C, а в Валуйках — от +2 °C до +11 °C.
Ранее снегопад накрыл Белгород 10 марта.