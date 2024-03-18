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Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Снег

На календаре весна, а на улице снег: белгородцев предупредили о возвращении зимы

18 марта 2024, 12:21
Фото: Изображение Midjourney
Снег

В Белгородской области пройдёт снег

Температура воздуха будет варьироваться от 0 °C до +10 °С. Прогнозом погоды поделились в МЧС России по Белгородской области.
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Погода

Во вторник, 19 марта, в регионе будет облачно. Ночью в отдельных районах пройдёт мокрый снег. Днём ожидается небольшой дождь. Ветер восточный будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

Ночью температура воздуха составит от 0 °C до +5 °C. Днём столбики термометров поднимутся до +5… +10 °C.

По данным Гидрометцентра, во вторник, 19 марта, в Белгороде ожидается от +3 °C до +8 °C. В Старом Осколе будет от +1 °C до +8 °C, а в Валуйках — от +2 °C до +11 °C.

Ранее снегопад накрыл Белгород 10 марта.

В Белгороде прошёл снег
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#Общество#Белгородская область#Погода#Снег#Прогноз погоды#Белгород#Алина Харина#Мокрый снег
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