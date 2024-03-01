Солнце, улыбки и коты: как Белгород встретил первый день весны

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Несмотря на небольшой минус в четыре градуса, утро 1 марта в Белгороде всё равно ощущалось тёплым. Серое зимнее небо окончательно сменилось голубым весенним, безоблачным и очень спокойным. Кому, как не белгородцам, ценить спокойное небо?
Подобревшее солнце перестало стесняться и вновь принялось раздавать лучи. Досталось и деревьям, ещё не до конца проснувшимся от спячки, и промёрзлой за три долгих месяце земле, и задумчивым пешеходам, спешащим по своим делам. Без порции света остались лишь лежащие в тени кучки почерневшего и съёжившегося снега — последнее напоминание зимы.
Хочется надеяться, что такая погода сохранится в Белгороде на весь март. Знатоки русских поговорок пока не убирают портки в дальний ящик, но с каждым днём желание сделать это становится всё сильнее. Впрочем, весна умеет пробуждать желания.