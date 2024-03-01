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Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Первый день весны в Белгороде на фотографиях

Солнце, улыбки и коты: как Белгород встретил первый день весны

1 марта 2024, 07:01
Фото: Bel.ru

Первый день весны в Белгороде на фотографиях

Февраль закончился, и на смену ему пришёл долгожданный март. Первый день весны в Белгороде стал солнечным, спокойным и безветренным. Подробнее — на фотографиях.
Сюжет
Погода

Несмотря на небольшой минус в четыре градуса, утро 1 марта в Белгороде всё равно ощущалось тёплым. Серое зимнее небо окончательно сменилось голубым весенним, безоблачным и очень спокойным. Кому, как не белгородцам, ценить спокойное небо?

Подобревшее солнце перестало стесняться и вновь принялось раздавать лучи. Досталось и деревьям, ещё не до конца проснувшимся от спячки, и промёрзлой за три долгих месяце земле, и задумчивым пешеходам, спешащим по своим делам. Без порции света остались лишь лежащие в тени кучки почерневшего и съёжившегося снега — последнее напоминание зимы.

Хочется надеяться, что такая погода сохранится в Белгороде на весь март. Знатоки русских поговорок пока не убирают портки в дальний ящик, но с каждым днём желание сделать это становится всё сильнее. Впрочем, весна умеет пробуждать желания.

Фото: Bel.ru
Чем погода удивит белгородцев в первый день весны?
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#Общество#Белгородская область#Погода#Зима#Эксклюзив#Деревья#Весна#Солнце#Белгород#Март#Артем Черненко
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