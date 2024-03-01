Солнце, улыбки и коты: как Белгород встретил первый день весны

Подобревшее солнце перестало стесняться и вновь принялось раздавать лучи. Досталось и деревьям, ещё не до конца проснувшимся от спячки, и промёрзлой за три долгих месяце земле, и задумчивым пешеходам, спешащим по своим делам. Без порции света остались лишь лежащие в тени кучки почерневшего и съёжившегося снега — последнее напоминание зимы.