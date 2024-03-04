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Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Потепление

В Белгород пришла настоящая весна: в городе потеплеет ещё больше

4 марта 2024, 14:24
Фото: Изображение Midjourney
Потепление

В Белгородской области потеплеет до +7 °С

Во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, осадков не планируется. Максимальная температура воздуха составит +7 °С. Прогнозом на вторник, 5 марта, поделились в региональном МЧС.
Сюжет
Погода

По данным синоптиков, завтра, 5 марта, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Порывы ветра восточного направления составят 5-10 м/с.

Температура воздуха в регионе ночью опустится до -6…-1 °С, а днём столбик термометра поднимется до +2…+7 °С. При этом в Белгороде будет немного теплее: ночью -4…-2 °С, а днём — от +5 °С до +7 °С.

До конца недели в Белгородской области столбик термометра будет колебаться от +1 °С до +3 °С. Преимущественно без осадков, однако ночью 6 марта в регионе ожидается снег, а днём 10 марта — мокрый снег.

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#Общество#Белгородская область#Погода#Тепло#Новости Белгорода#Весна#Белгород#Потепление#Александра Склярова
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