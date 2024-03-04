В Белгород пришла настоящая весна: в городе потеплеет ещё больше

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
По данным синоптиков, завтра, 5 марта, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Порывы ветра восточного направления составят 5-10 м/с.
Температура воздуха в регионе ночью опустится до -6…-1 °С, а днём столбик термометра поднимется до +2…+7 °С. При этом в Белгороде будет немного теплее: ночью -4…-2 °С, а днём — от +5 °С до +7 °С.
До конца недели в Белгородской области столбик термометра будет колебаться от +1 °С до +3 °С. Преимущественно без осадков, однако ночью 6 марта в регионе ожидается снег, а днём 10 марта — мокрый снег.