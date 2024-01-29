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Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Снег

Одеваемся теплее: синоптики обещают белгородцам небольшие морозы

29 января 2024, 11:42
Фото: 1MI
Снег

В Белгородской области ожидается похолодание

30 января в Белгородской области похолодает. Температура ночью опустится до -9 °С. Прогноз погоды на вторник опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

В Белгородской области во вторник, 30 января, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Порывы ветра достигнут 7-12 м/с. Ночью температура местами опустится до -9 °С. Днём ожидается от -4 °С до +1 °С.

В Белгороде в тёмное время суток похолодает до -8 °С. Пройдёт небольшой кратковременный снег. Ветер до 3 м/с. В дневное время в областном центре без осадков, столбик термометра покажет -2 °С.

Завершится январь в городе чуть более тёплой погодой. 31 января ночью температура опустится до -6 °С, без осадков. Днём потеплеет до 0 °С.

Февраль в Белгороде тоже начнётся без осадков. Ночью 1 февраля ожидается -4 °С. Днём потеплеет до +1 °С. В первые дни месяца синоптики обещают белгородцам осадки, небольшой мороз ночью и плюсовую температуру в светлое время суток.

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