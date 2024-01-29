Одеваемся теплее: синоптики обещают белгородцам небольшие морозы

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В Белгородской области во вторник, 30 января, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Порывы ветра достигнут 7-12 м/с. Ночью температура местами опустится до -9 °С. Днём ожидается от -4 °С до +1 °С.
В Белгороде в тёмное время суток похолодает до -8 °С. Пройдёт небольшой кратковременный снег. Ветер до 3 м/с. В дневное время в областном центре без осадков, столбик термометра покажет -2 °С.
Завершится январь в городе чуть более тёплой погодой. 31 января ночью температура опустится до -6 °С, без осадков. Днём потеплеет до 0 °С.
Февраль в Белгороде тоже начнётся без осадков. Ночью 1 февраля ожидается -4 °С. Днём потеплеет до +1 °С. В первые дни месяца синоптики обещают белгородцам осадки, небольшой мороз ночью и плюсовую температуру в светлое время суток.