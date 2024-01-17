Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Непогода

Мороз ночью и сильный ветер: белгородцев предупредили об ухудшении погоды

17 января 2024, 13:09
Фото: 1MI
Непогода

На Белгородскую область надвигается сильный ветер

Порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Ночью температура воздуха может опуститься до -26 °C. Прогнозом поделились в МЧС Белгородской области.
Сюжет
Погода

В четверг, 18 января, будет облачная с прояснениями погода. Ночью осадков не ожидается. Днём пройдёт мокрый снег и дождь. Местами возможен гололёд.

Ветер южный будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Утром и ночью местами порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Спасатели предупреждают, что при сильном ветре не стоит прятаться возле стен домов, так как с крыши и балконов возможно падение шифера и других предметов. Также не стоит прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными объектами и деревьями.

Ночью ожидается мороз — температура воздуха упадёт -21 °C. При прояснении столбики термометров опустятся до -26 °C. Днём воздух местами прогреется до +4 °C.

В Белгороде, по прогнозу Гидрометцентра, температура в ночь на 18 января упадёт до -19 °C, возможен небольшой снег. Днём в четверг пройдёт снег с дождём при +2 °C.

Виновата непогода: стало известно, что случилось с деревьями в белгородском парке
Узнать подробнее
Читайте также:
Крещенские морозы? Какие сюрпризы готовит погода для белгородцев 19 январяПотепление после сильных морозов: белгородцев ожидают температурные качелиМороз под -25 °С: синоптики дают неутешительный прогноз для теплолюбивых белгородцев
#Общество#Белгородская область#Погода#Сильный ветер#Плохая погода#Мороз#Белгород#Алина Харина#Крещенские морозы
Подпишитесь
В Белгороде задержали ещё одного участника банды, нападавшей на прохожих
Сегодня, 12:17
Долгий срок? Какое наказание может грозить нападавшим на белгородцев подросткам
Сегодня, 12:35
Что известно о банде парней, избивавших жителей Белгорода?
Сегодня, 10:15
Отчим отмазывает? Подросток ударил мужчину — пришлось делать трепанацию черепа
Сегодня, 10:30
Жители белгородского села временно остались без света после обстрела ВСУ
Сегодня, 11:47
В минобре объяснили ситуацию с анкетами для родителей школьников и детсадовцев
Сегодня, 11:02