Виновата непогода: стало известно, что случилось с деревьями в белгородском парке

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Сегодня, 27 декабря, неравнодушная белгородка пожаловалась на вырубку здоровых сосен в Пикник-парке и попросила разобраться в ситуации. Тогда на обращение отреагировал мэр Белгорода Валентин Демидов, который пообещал узнать подробности и связаться с жительницей позже.
Спустя время градоначальник объяснил женщине ситуацию. По его словам, в Пикник-парке в ночь с 14 на 15 декабря непогода повалила более 50 деревьев. Из-за обильного снегопада и ледяного дождя на кронах произошло налипание снега, а ветер повалил ветки и деревья. «Здоровые в том числе», — добавил мэр.
Администрация парка приняла решение ради безопасности жителей убрать поваленные, надломленные и сломанные деревья.