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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Срубленные сосны в Пикник-парке

Виновата непогода: стало известно, что случилось с деревьями в белгородском парке

27 декабря 2023, 12:59
Фото: комментарии губернатора Вячеслава Гладкова
Срубленные сосны в Пикник-парке

Из-за непогоды в белгородском Пикник-парке пострадало около 50 деревьев

О том, почему в Пикник-парке начали вырубать деревья, рассказал мэр города Валентин Демидов. Он сообщил, что непогода повалила деревья и сломала ветки, поэтому сосны пришлось вырубить.

Сегодня, 27 декабря, неравнодушная белгородка пожаловалась на вырубку здоровых сосен в Пикник-парке и попросила разобраться в ситуации. Тогда на обращение отреагировал мэр Белгорода Валентин Демидов, который пообещал узнать подробности и связаться с жительницей позже.

Спустя время градоначальник объяснил женщине ситуацию. По его словам, в Пикник-парке в ночь с 14 на 15 декабря непогода повалила более 50 деревьев. Из-за обильного снегопада и ледяного дождя на кронах произошло налипание снега, а ветер повалил ветки и деревья. «Здоровые в том числе», — добавил мэр.

Администрация парка приняла решение ради безопасности жителей убрать поваленные, надломленные и сломанные деревья.

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#Пикник-парк#Новости Белгорода#Деревья#Белгород#Вырубка деревьев#Валентин Демидов#Александра Склярова
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