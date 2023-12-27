Виновата непогода: стало известно, что случилось с деревьями в белгородском парке

Спустя время градоначальник объяснил женщине ситуацию. По его словам, в Пикник-парке в ночь с 14 на 15 декабря непогода повалила более 50 деревьев. Из-за обильного снегопада и ледяного дождя на кронах произошло налипание снега, а ветер повалил ветки и деревья. «Здоровые в том числе», — добавил мэр.