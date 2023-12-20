Белгородцы высказались о вырубке деревьев из-за строительства МКД в Архиерейской роще

Также ситуацию мэрия прокомментировала редакции. В администрации сообщили, что этот участок находится за границами особо охраняемой природной территории. В администрации также отметили, что участок находится в функциональной зоне застройки домами от девяти этажей и выше. Разрешение на строительство МКД застройщику ООО «Современный Дом» выдал департамент строительства и архитектуры мэрии Белгорода в начале 2023 года.