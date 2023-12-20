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Белгородцы высказались о вырубке деревьев из-за строительства МКД в Архиерейской роще

Белгородцы высказались о вырубке деревьев из-за строительства МКД в Архиерейской роще

20 декабря 2023, 17:48
Фото: Фонарь
Горожане недовольны, что рабочие вырубают деревья, чтобы расчистить пространство для новой парковки. Также белгородцы считают, что ЖК строят вопреки строительным нормам, подробности сообщает «Фонарь».

С жалобой на вырубку деревьев на улице Горького, 54 местные жители обратились в редакцию «Фонаря». Горожане считают, что во всем виноват застройщик. По их словам, рабочие расчищают пространство для будущей парковки.

«Вырубают все деревья, включая дубы. Редкие и ценные породы нельзя рубить даже на своём участке. Градостроительная организация в своей документации должна была определить, что этот участок является территориальной зоной парков, садов, рощ и бульваров», — цитирует редакция горожан.

Помимо этого, местные жители отмечают, что многоэтажка возводится вопреки строительным нормам в шаговой близости к соседним домам, также подчёркивается, что не соблюдаются противопожарные и санитарные меры. Кроме того, белгородцы отмечают, что ранее на этом месте проводились соревнования по спортивному ориентированию.

Горожане обращались в мэрию Белгорода, там заявили, что не нашли нарушений в спиле деревьев.

Также ситуацию мэрия прокомментировала редакции. В администрации сообщили, что этот участок находится за границами особо охраняемой природной территории. В администрации также отметили, что участок находится в функциональной зоне застройки домами от девяти этажей и выше. Разрешение на строительство МКД застройщику ООО «Современный Дом» выдал департамент строительства и архитектуры мэрии Белгорода в начале 2023 года.

Что касается вырубки деревьев, то в мэрии заявили, что эта территория находится в частной собственности. Разрешение на вырубку даётся на территориях общего пользования.

Кроме того, в мэрии сообщили, что соревнования по спортивному ориентированию в Архиерейской роще проводились один раз. Соревнования там больше не проводят из-за небольшой территории и строительства дорожек.

Напомним, что о проблеме белгородцы говорили и ранее. Жители города переживали из-за вырубки старых дубов. В мэрии тогда также заявляли, что зелёные насаждения растут на земельном участке, который находится в частной собственности. Разрешение в таком случае не требуется.

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#Общество#Новости Белгорода#Деревья#Белгород#Алина Харина#Архиерейская роща
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