Белгородцы высказались о вырубке деревьев из-за строительства МКД в Архиерейской роще

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
С жалобой на вырубку деревьев на улице Горького, 54 местные жители обратились в редакцию «Фонаря». Горожане считают, что во всем виноват застройщик. По их словам, рабочие расчищают пространство для будущей парковки.
«Вырубают все деревья, включая дубы. Редкие и ценные породы нельзя рубить даже на своём участке. Градостроительная организация в своей документации должна была определить, что этот участок является территориальной зоной парков, садов, рощ и бульваров», — цитирует редакция горожан.
Помимо этого, местные жители отмечают, что многоэтажка возводится вопреки строительным нормам в шаговой близости к соседним домам, также подчёркивается, что не соблюдаются противопожарные и санитарные меры. Кроме того, белгородцы отмечают, что ранее на этом месте проводились соревнования по спортивному ориентированию.
Горожане обращались в мэрию Белгорода, там заявили, что не нашли нарушений в спиле деревьев.
Также ситуацию мэрия прокомментировала редакции. В администрации сообщили, что этот участок находится за границами особо охраняемой природной территории. В администрации также отметили, что участок находится в функциональной зоне застройки домами от девяти этажей и выше. Разрешение на строительство МКД застройщику ООО «Современный Дом» выдал департамент строительства и архитектуры мэрии Белгорода в начале 2023 года.
Что касается вырубки деревьев, то в мэрии заявили, что эта территория находится в частной собственности. Разрешение на вырубку даётся на территориях общего пользования.
Кроме того, в мэрии сообщили, что соревнования по спортивному ориентированию в Архиерейской роще проводились один раз. Соревнования там больше не проводят из-за небольшой территории и строительства дорожек.
Напомним, что о проблеме белгородцы говорили и ранее. Жители города переживали из-за вырубки старых дубов. В мэрии тогда также заявляли, что зелёные насаждения растут на земельном участке, который находится в частной собственности. Разрешение в таком случае не требуется.