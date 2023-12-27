«Сплошная поляна»: белгородцы сообщили о вырубке деревьев в Пикник-парке

«Вчера посетили парк, чтобы отдохнуть, а уезжали совершенно расстроенные с болью в сердце. От леса скоро ничего не останется, сплошные поляны. Вы ведь сами всегда говорите, что у нас малолесистый регион, так что же творится?» — задалась вопросом жительница.