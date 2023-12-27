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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Вырубленные деревья в Пикник-парке

«Сплошная поляна»: белгородцы сообщили о вырубке деревьев в Пикник-парке

27 декабря 2023, 10:07
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Вырубленные деревья в Пикник-парке

В мэрии Белгорода пообещали разобраться с вырубкой деревьев в Пикник-парке

Горожанка заметила, что вырубают здоровые сосны. При этом, по её словам, деревья раньше стояли возле прогулочных тропинок. Мэр Белгорода пообещал разобраться в ситуации и в ближайшее время дать ответ.

Неравнодушная белгородка обратилась с просьбой остановить вырубку деревьев в Пикник-парке. По её словам, в парке вырубают даже здоровые сосны, которые растут вдоль прогулочных тропинок. Женщина попросила решить проблему.

«Вчера посетили парк, чтобы отдохнуть, а уезжали совершенно расстроенные с болью в сердце. От леса скоро ничего не останется, сплошные поляны. Вы ведь сами всегда говорите, что у нас малолесистый регион, так что же творится?» — задалась вопросом жительница.

На обращение отреагировал мэр Белгорода Валентин Демидов. Он пообещал разобраться в проблеме и дать обратную связь.

Напомним, что в этом же месяце белгородцев возмутила вырубка деревьев на Архиерейской роще. Якобы место расчищают для новой парковки.

Вырубленные деревья в «Пикник-парке»Вырубленные деревья в «Пикник-парке»
Вырубленные деревья в «Пикник-парке»Вырубленные деревья в «Пикник-парке»
Вырубленные деревья в «Пикник-парке»
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Белгородцы высказались о вырубке деревьев из-за строительства МКД в Архиерейской роще
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#Белгородская область#Пикник-парк#Новости Белгорода#Белгород#Вырубка деревьев#Александра Склярова
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