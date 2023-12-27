«Сплошная поляна»: белгородцы сообщили о вырубке деревьев в Пикник-парке

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Неравнодушная белгородка обратилась с просьбой остановить вырубку деревьев в Пикник-парке. По её словам, в парке вырубают даже здоровые сосны, которые растут вдоль прогулочных тропинок. Женщина попросила решить проблему.
«Вчера посетили парк, чтобы отдохнуть, а уезжали совершенно расстроенные с болью в сердце. От леса скоро ничего не останется, сплошные поляны. Вы ведь сами всегда говорите, что у нас малолесистый регион, так что же творится?» — задалась вопросом жительница.
На обращение отреагировал мэр Белгорода Валентин Демидов. Он пообещал разобраться в проблеме и дать обратную связь.
Напомним, что в этом же месяце белгородцев возмутила вырубка деревьев на Архиерейской роще. Якобы место расчищают для новой парковки.