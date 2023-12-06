Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

«Стальное дерево» познакомит слабовидящих белгородцев с творчеством Василия Ерошенко

«Стальное дерево» познакомит слабовидящих белгородцев с творчеством Василия Ерошенко

6 декабря 2023, 12:07
Фото: СГОК
В Белгородской области реализовали проект, который поможет инвалидам по зрению познакомиться с творчеством известного российского писателя и педагога Василия Ерошенко.

В этом году инициатива стала победителем конкурса «Стальное дерево» и получила грант от фонда «Милосердие» — социального партнера НЛМК и Стойленского ГОКа.

Проект «Сказки незрячего писателя» нацелен на подопечных Старооскольской организации всероссийского общества слепых, для которых изготовили серию тактильных мягких книг. В них собраны известные и малоизвестные сказки Василия Ерошенко — «Кувшин мудрости», «У пруда» «Небесная», «Сердце орла», «Рассказ бумажного фонарика».

Кроме создания тактильных книг на базе старооскольского дома-музея Василия Ерошенко прошла серия музейных занятий по изучению жизни и творчества писателя.

«Мы поддержали этот прекрасный образовательный проект в Год педагога и наставника. Инициатива волонтеров поможет перевести творчество Василия Ерошенко в „осязаемое“ поле с помощью тактильных книг, дисков и подкастов. Это сделает его сказки доступными для юных читателей с проблемами зрения», — комментирует исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова.

Фото: СГОК

Стойленский ГОК и фонд «Милосердие» регулярно поддерживают инклюзивные социальные инициативы. В этом году грант «Стального дерева» также получил проект, который дает возможность приобщить к активному краеведению незрячих и слабовидящих людей. Также при поддержке грантовой программы создан спектакль вербатим «Инклюзия», участники которого люди с ограниченными возможностями здоровья.

Для справки: Василий Ерошенко потерял зрение после болезни в детском возрасте. Путешествуя по странам Востока, Ерошенко пропагандировал гуманный подход к незрячим и открывал для них школы. Основал первую в Туркмении школу для слепых, где работал десять лет. Затем преподавал в Московской школе слепых детей.

Работник СГОКа стал серебряным призером конкурса профмастерства
Узнать подробнее
Читайте также:
СГОК провел первые отраслевые экзамены по оценке квалификации железнодорожниковНа СГОКе прошел конкурс среди контролеров продукции обогащенияСГОК организовал спартакиаду для бывших работников
#Белгородская область#Стойленский ГОК#Творчество#Тактильные книги#Белгород#Кристина Семенчук#Инвалиды по зрению#Фонд «Милосердие»#Стальное дерево
Подпишитесь
Новая атака: осколками снаряда пробило крышу дома в Белгородской области
Сегодня, 10:14
Стало известно, кто возглавит цемзавод Белгорода после задержания его гендиректора
Сегодня, 09:21
Вас не касается: почему в КМАруде не хотят говорить о суде на 30 млн рублей долга?
Сегодня, 12:18
Суд назначил наказание офицерам, из-за которых погибли военные в Белгородской области
Сегодня, 06:46
Почему из Белгорода отправляют в «инфекционку» в Старом Осколе? Отвечает Иконников
Сегодня, 12:24
Владельцы Белгородской области. «Белая птица» Игоря Барщука
Сегодня, 06:54