«Стальное дерево» познакомит слабовидящих белгородцев с творчеством Василия Ерошенко

Для справки: Василий Ерошенко потерял зрение после болезни в детском возрасте. Путешествуя по странам Востока, Ерошенко пропагандировал гуманный подход к незрячим и открывал для них школы. Основал первую в Туркмении школу для слепых, где работал десять лет. Затем преподавал в Московской школе слепых детей.