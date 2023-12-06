«Стальное дерево» познакомит слабовидящих белгородцев с творчеством Василия Ерошенко

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В этом году инициатива стала победителем конкурса «Стальное дерево» и получила грант от фонда «Милосердие» — социального партнера НЛМК и Стойленского ГОКа.
Проект «Сказки незрячего писателя» нацелен на подопечных Старооскольской организации всероссийского общества слепых, для которых изготовили серию тактильных мягких книг. В них собраны известные и малоизвестные сказки Василия Ерошенко — «Кувшин мудрости», «У пруда» «Небесная», «Сердце орла», «Рассказ бумажного фонарика».
Кроме создания тактильных книг на базе старооскольского дома-музея Василия Ерошенко прошла серия музейных занятий по изучению жизни и творчества писателя.
«Мы поддержали этот прекрасный образовательный проект в Год педагога и наставника. Инициатива волонтеров поможет перевести творчество Василия Ерошенко в „осязаемое“ поле с помощью тактильных книг, дисков и подкастов. Это сделает его сказки доступными для юных читателей с проблемами зрения», — комментирует исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова.
Стойленский ГОК и фонд «Милосердие» регулярно поддерживают инклюзивные социальные инициативы. В этом году грант «Стального дерева» также получил проект, который дает возможность приобщить к активному краеведению незрячих и слабовидящих людей. Также при поддержке грантовой программы создан спектакль вербатим «Инклюзия», участники которого люди с ограниченными возможностями здоровья.
Для справки: Василий Ерошенко потерял зрение после болезни в детском возрасте. Путешествуя по странам Востока, Ерошенко пропагандировал гуманный подход к незрячим и открывал для них школы. Основал первую в Туркмении школу для слепых, где работал десять лет. Затем преподавал в Московской школе слепых детей.