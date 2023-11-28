СГОК провел первые отраслевые экзамены по оценке квалификации железнодорожников

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Независимую оценку знаний и навыков сотрудников в соответствии с требованиями профессиональных стандартов организовали на производственных площадках комбината.
Машинисты тепловоза и фильтровальщики сдают экзамен, который состоит из теоретического и практического этапов. Экзаменуемых оценивают эксперты из числа руководителей и специалистов СГОКа, которые прошли отраслевую аттестацию в Совете по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе.
«Возможность проводить оценку на отраслевом уровне — заслуга команды экспертов НЛМК и СГОКа, которые разработали требования к квалификации, обосновали ее специфику для предприятий горно-металлургической отрасли. Нам такие экзамены помогут реализовать точечные программы дообучения и дополнительного профессионального развития, а сотрудники могут подтвердить свою высокую квалификацию и получить дополнительную материальную поддержку со стороны предприятия», — комментирует директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.
Участники первых экзаменов — машинисты тепловоза цеха железнодорожного транспорта Алексей Горожанкин и Максим Некрасов, фильтровальщик фабрики окомкования Артём Пожидаев — успешно подтвердили свою квалификацию и получили отраслевые свидетельства с включением в общероссийский реестр сведений о независимой оценке квалификации.
В скором времени независимая оценка станет доступной для машинистов тяговых агрегатов и помощников машинистов тепловозов, а в дальнейшем экзамены в новом формате будут сдавать все работники ключевых технологических профессий.
Ранее СГОК открыл экзаменационный центр для оценки квалификации работников ремонтных профессий.