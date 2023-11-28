СГОК провел первые отраслевые экзамены по оценке квалификации железнодорожников

Машинисты тепловоза и фильтровальщики сдают экзамен, который состоит из теоретического и практического этапов. Экзаменуемых оценивают эксперты из числа руководителей и специалистов СГОКа, которые прошли отраслевую аттестацию в Совете по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе.