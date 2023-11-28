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СГОК провел первые отраслевые экзамены по оценке квалификации железнодорожников

СГОК провел первые отраслевые экзамены по оценке квалификации железнодорожников

28 ноября 2023, 10:54
Фото: СГОК
Центр оценки квалификации Стойленского ГОК (входит в Группу НЛМК) впервые провёл экзамены по оценке квалификации машинистов тепловоза цеха железнодорожного транспорта и первым в России оценил по отраслевым требованиям фильтровальщиков при обогащении полезных ископаемых.

Независимую оценку знаний и навыков сотрудников в соответствии с требованиями профессиональных стандартов организовали на производственных площадках комбината.

Машинисты тепловоза и фильтровальщики сдают экзамен, который состоит из теоретического и практического этапов. Экзаменуемых оценивают эксперты из числа руководителей и специалистов СГОКа, которые прошли отраслевую аттестацию в Совете по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе.

«Возможность проводить оценку на отраслевом уровне — заслуга команды экспертов НЛМК и СГОКа, которые разработали требования к квалификации, обосновали ее специфику для предприятий горно-металлургической отрасли. Нам такие экзамены помогут реализовать точечные программы дообучения и дополнительного профессионального развития, а сотрудники могут подтвердить свою высокую квалификацию и получить дополнительную материальную поддержку со стороны предприятия», — комментирует директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.

Участники первых экзаменов — машинисты тепловоза цеха железнодорожного транспорта Алексей Горожанкин и Максим Некрасов, фильтровальщик фабрики окомкования Артём Пожидаев — успешно подтвердили свою квалификацию и получили отраслевые свидетельства с включением в общероссийский реестр сведений о независимой оценке квалификации.

В скором времени независимая оценка станет доступной для машинистов тяговых агрегатов и помощников машинистов тепловозов, а в дальнейшем экзамены в новом формате будут сдавать все работники ключевых технологических профессий.

Ранее СГОК открыл экзаменационный центр для оценки квалификации работников ремонтных профессий.

Фото: СГОК
#Общество#Сгок#Оценка квалификации#Железнодорожники#Горно-металлургический комплекс#Артем Черненко
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