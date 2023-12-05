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Работник СГОКа стал серебряным призером конкурса профмастерства

Работник СГОКа стал серебряным призером конкурса профмастерства

5 декабря 2023, 11:09
Фото: СГОК
Девять представителей четырех предприятий сырьевого дивизиона Группы НЛМК (Стойленского ГОКа, Стагдока, Доломита и Алтай-Кокса) приняли участие в конкурсе профессионального мастерства среди слесарей по обслуживанию и ремонту оборудования.
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Конкурс

В суперфинале, который прошел на СГОКе, за звание лучших боролись призеры аналогичных соревнований на своих площадках.

В первой части практического задания финалисты выполняли инструментальный контроль размеров детали и составляли ее эскиз. Далее нужно было разобрать и собрать шестеренчатый гидравлический насос, изменив его исполнение с левого на правое, либо с правого на левое.

Конкурсная комиссия оценивала правильный выбор инструмента, материала, оснастки, порядок разборки и сборки насоса, качество и время выполнения работы, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.

В итоге «Лучшим слесарем по обслуживанию и ремонту оборудования дивизиона „Сырье“ признан сотрудник Алтай-Кокса Сергей Светлаков. Второе место занял представитель Стойленского ГОКа Артур Гельвер. На третьем месте — работник Алтай-Кокса Василий Тишаков.

Фото: СГОК

Победителей отметили дипломами, подарками и денежными премиями, а также корпоративными знаками отличия «Лучший по профессии».

«Конкурсы „Лучший по профессии“ среди сотрудников предприятий сырьевого дивизиона Группы — это масштабное событие, которое способствует обмену опытом, установлению дружественных и профессиональных связей между коллективами. Это укрепляет корпоративный дух и стимулирует к постоянному повышению мастерства. Для нашего производства высокопрофессиональные, эрудированные, грамотные рабочие имеют большое значение, они — главная ценность компании», — комментирует директор по персоналу дивизиона «Сырье» Роман Великанский.

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