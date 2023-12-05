Работник СГОКа стал серебряным призером конкурса профмастерства

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В суперфинале, который прошел на СГОКе, за звание лучших боролись призеры аналогичных соревнований на своих площадках.
В первой части практического задания финалисты выполняли инструментальный контроль размеров детали и составляли ее эскиз. Далее нужно было разобрать и собрать шестеренчатый гидравлический насос, изменив его исполнение с левого на правое, либо с правого на левое.
Конкурсная комиссия оценивала правильный выбор инструмента, материала, оснастки, порядок разборки и сборки насоса, качество и время выполнения работы, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.
В итоге «Лучшим слесарем по обслуживанию и ремонту оборудования дивизиона „Сырье“ признан сотрудник Алтай-Кокса Сергей Светлаков. Второе место занял представитель Стойленского ГОКа Артур Гельвер. На третьем месте — работник Алтай-Кокса Василий Тишаков.
Победителей отметили дипломами, подарками и денежными премиями, а также корпоративными знаками отличия «Лучший по профессии».
«Конкурсы „Лучший по профессии“ среди сотрудников предприятий сырьевого дивизиона Группы — это масштабное событие, которое способствует обмену опытом, установлению дружественных и профессиональных связей между коллективами. Это укрепляет корпоративный дух и стимулирует к постоянному повышению мастерства. Для нашего производства высокопрофессиональные, эрудированные, грамотные рабочие имеют большое значение, они — главная ценность компании», — комментирует директор по персоналу дивизиона «Сырье» Роман Великанский.