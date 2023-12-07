Искусственная или живая ель: как выбрать новогоднее дерево, которое долго простоит?

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
В белгородском Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо знать при покупке новогодней ели. Любителям хвойного запаха лучше остановиться на приобретении живого дерева, а тем, кто предпочитает долговечность и качество, стоит присмотреться к искусственной ели.
Приобрести дерево можно как на ёлочных базарах, так и в лесничестве, а покупать их с рук незаконно. Лучше всего живое дерево принести домой в двадцатых числах декабря, чтобы иголки не успели осыпаться до новогодних праздников.
Продавцы ёлок обязаны проконсультировать покупателей и показать им ценник. На каждом дереве должна быть размещена информация с их видовым названием, сведениями об особенностях содержания и разведения.
Есть несколько моментов, на которые при выборе ёлки необходимо обратить особое внимание:
После покупки нужно попросить продавца упаковать дерево в пластиковую сетку-рукав. Уже дома нужно дать покупке постоять два-три часа в прохладном месте, а затем установить её подальше от батареи во влажный песок или ёмкость с водой.
При выборе ёлки необходимо обратить внимание на ветки и иголки: они должны крепко держаться. Проверок есть несколько: можно слегка потянуть хвоинки, провести ладонью против их расположения или сжать веточку в ладони. Качественные иголки быстро примут изначальную форму и не оторвутся. Также на дереве не должно быть острых краёв.
Едкий химический запах пластика говорит об использовании опасных материалов, которые могут быть легковоспламеняющимися. Однако допустим лёгкий запах, который быстро выветрится. Чтобы убедиться в том, что ёлка сделана из безопасных материалов и не содержит в себе опасных веществ, стоит попросить продавца показать сертификат качества.
Кроме этого, нужно проверить дату изготовления ёлки, правила и условия эксплуатации, используемые материалы, данные о производителе и предприятии.