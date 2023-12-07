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Published Сегодня, 10:47

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Ёлка

Искусственная или живая ель: как выбрать новогоднее дерево, которое долго простоит?

7 декабря 2023, 10:47
Фото: Midjourney
Ёлка

Белгородцам рассказали, на что нужно обращать внимание при покупке ёлки

Близится пора новогодних праздников, а значит, многие белгородцы подумывают о покупке главного символа Нового года — ёлке. Дерево приобретают либо искусственное, либо живое. При покупке стоит учитывать несколько важных моментов.

В белгородском Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо знать при покупке новогодней ели. Любителям хвойного запаха лучше остановиться на приобретении живого дерева, а тем, кто предпочитает долговечность и качество, стоит присмотреться к искусственной ели.

Как выбрать живую ёлку?

Приобрести дерево можно как на ёлочных базарах, так и в лесничестве, а покупать их с рук незаконно. Лучше всего живое дерево принести домой в двадцатых числах декабря, чтобы иголки не успели осыпаться до новогодних праздников.

Продавцы ёлок обязаны проконсультировать покупателей и показать им ценник. На каждом дереве должна быть размещена информация с их видовым названием, сведениями об особенностях содержания и разведения.

Есть несколько моментов, на которые при выборе ёлки необходимо обратить особое внимание:

  • ствол дерева должен быть толстым, ровным и без трещин, тогда дерево долго простоит;
  • ветви должны быть гибкими. Если они сухие и ломаются при минимальном усилии, дерево брать не стоит;
  • обхват ствола взрослой ёлки должен составлять более шести сантиметров, а на срезе должна быть смола — это значит, что дерево срубили недавно. Ещё можно взять ель за верхушку и ударить стволом о землю: если упадёт много иголок, дерево срубили уже давно;
  • макушка должна быть одна, а не несколько;
  • стоит брать ёлку с эластичными изумрудного цвета иголками, которые крепко держатся на ветке. Можно растереть несколько хвоинок в ладонях — должен появиться запах хвои.

После покупки нужно попросить продавца упаковать дерево в пластиковую сетку-рукав. Уже дома нужно дать покупке постоять два-три часа в прохладном месте, а затем установить её подальше от батареи во влажный песок или ёмкость с водой.

Какая искусственная ель дольше прослужит?

При выборе ёлки необходимо обратить внимание на ветки и иголки: они должны крепко держаться. Проверок есть несколько: можно слегка потянуть хвоинки, провести ладонью против их расположения или сжать веточку в ладони. Качественные иголки быстро примут изначальную форму и не оторвутся. Также на дереве не должно быть острых краёв.

Едкий химический запах пластика говорит об использовании опасных материалов, которые могут быть легковоспламеняющимися. Однако допустим лёгкий запах, который быстро выветрится. Чтобы убедиться в том, что ёлка сделана из безопасных материалов и не содержит в себе опасных веществ, стоит попросить продавца показать сертификат качества.

Кроме этого, нужно проверить дату изготовления ёлки, правила и условия эксплуатации, используемые материалы, данные о производителе и предприятии.

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#Белгородская область#Новый год#Ёлка#Покупка#Белгород#Новогодняя ёлка#Александра Склярова
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