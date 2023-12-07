Искусственная или живая ель: как выбрать новогоднее дерево, которое долго простоит?

При выборе ёлки необходимо обратить внимание на ветки и иголки: они должны крепко держаться. Проверок есть несколько: можно слегка потянуть хвоинки, провести ладонью против их расположения или сжать веточку в ладони. Качественные иголки быстро примут изначальную форму и не оторвутся. Также на дереве не должно быть острых краёв.